شاهد.. إحتدام المعارك بين القوات الموالية للسعودية والإمارات بشرق اليمن!

القوات الموالية للسعودية المعروفة باسم درع الوطن واصلت تقدمها العسكري وتمكنت من السيطرة على وادي حضرموت ومركزه مدينة سيئون دون مقاومة تذكر.

هذه القوات اعلنت استمرار عملياتها في ساحل حضرموت ومدينة المكلا مطالبة قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب الفوري من الساحل ومن محافظة المهرة والعودة الى عدن.



شاهد أيضا.. التنافس السعودي الإماراتي وصراع النفوذ في اليمن والقرن الأفريقي



في المقابل اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ان قواته تعرضت لمئات الغارات الجوية السعودية وانه مستمر في المقاومة حسب وصفه متهما الرياض باستهداف المدنيين ومقرا في الوقت نفسه بتراجعه عن عدد من المناطق والمعسكرات ابرزها مطار الريان.

محافظ حضرموت الموالي للسعودية قال ان قوات الانتقالي رفضت الانسحاب من المطار ما دفع الطيران الى استهدافها والقضاء عليها مؤكدا ان التقدم باتجاه الساحل وعدن يجري بسرعة كبيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...