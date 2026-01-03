عاجل:
الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

شاهد.. إحتدام المعارك بين القوات الموالية للسعودية والإمارات بشرق اليمن!

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش
تتسارع الأحداث الميدانية والسياسية في جنوب اليمن في مشهد يعكس تحولا خطيرا في مسار الصراع وتفككا واضحا في معسكر التحالف السعودي الإماراتي الذي بدأ عملياتها العسكرية في اليمن منذ اكثر من10سنوات. 

القوات الموالية للسعودية المعروفة باسم درع الوطن واصلت تقدمها العسكري وتمكنت من السيطرة على وادي حضرموت ومركزه مدينة سيئون دون مقاومة تذكر.

هذه القوات اعلنت استمرار عملياتها في ساحل حضرموت ومدينة المكلا مطالبة قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب الفوري من الساحل ومن محافظة المهرة والعودة الى عدن.

شاهد أيضا.. التنافس السعودي الإماراتي وصراع النفوذ في اليمن والقرن الأفريقي

في المقابل اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ان قواته تعرضت لمئات الغارات الجوية السعودية وانه مستمر في المقاومة حسب وصفه متهما الرياض باستهداف المدنيين ومقرا في الوقت نفسه بتراجعه عن عدد من المناطق والمعسكرات ابرزها مطار الريان.

محافظ حضرموت الموالي للسعودية قال ان قوات الانتقالي رفضت الانسحاب من المطار ما دفع الطيران الى استهدافها والقضاء عليها مؤكدا ان التقدم باتجاه الساحل وعدن يجري بسرعة كبيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

آخرالاخبار

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

أجساد تحت الركام وأمل على المعبر.. عائلة جريحة تنتظر النجاة من غزة!

الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

