التنافس السعودي الإماراتي وصراع النفوذ في اليمن والقرن الأفريقي

حيث أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول في لقائه السري مع ترامب في نوفمبر 2025 محاصرة النفوذ الإماراتي بقيادة محمد بن زايد، لكن الولايات المتحدة لم تسمح بخطوات جذرية.

تظهر الخلافات بين السعودية والإمارات على أرض اليمن من خلال غارات سعودية على شحنات أسلحة إماراتية، لكنها تظل ضمن إطار توجيه أمريكي وإسرائيلي أكبر.



التنافس السعودي-الإماراتي في القرن الأفريقي مرتبط بالموارد الطبيعية والممرات الاستراتيجية، ويخدم أهداف رؤية السعودية 2030 لضمان الأمن والاستثمار في البحر الأحمر والأراضي الزراعية.





السعودية أسست تحالفاً إقليمياً مع دول البحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على الاستثمارات الاقتصادية والزراعية لتأمين احتياجاتها الغذائية والاستراتيجية.



