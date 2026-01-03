عاجل:
رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون
مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا
مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس
اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
نيويورك تايمز: مادورو يقول أثناء مغادرته المحكمة إنه أسير حرب
مسؤول في الخارجية الأمريكية: بدء التحضيرات الأولية للسماح بإعادة فتح سفارتنا في كراكاس
التلفزيون الفنزويلي: انتخاب خورخي رودريغيز شقيق الرئيسة الفنزويلية بالوكالة رئيسا للبرلمان

جوا الصندوق..

التنافس السعودي الإماراتي وصراع النفوذ في اليمن والقرن الأفريقي

السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج"جوا الصندوق"الضوء على التنافس السعودي-الإماراتي في اليمن والقرن الأفريقي ضمن توجيه أمريكي-إسرائيلي، مع التركيز على النفوذ العسكري والأمني والاستثماري في المنطقة كاشفا عن دور الصراع في حماية مصالح استراتيجية واقتصادية، خاصة التجارة العالمية والموارد الطبيعية والبحر الأحمر، ضمن رؤية السعودية 2030.

حيث أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول في لقائه السري مع ترامب في نوفمبر 2025 محاصرة النفوذ الإماراتي بقيادة محمد بن زايد، لكن الولايات المتحدة لم تسمح بخطوات جذرية.
تظهر الخلافات بين السعودية والإمارات على أرض اليمن من خلال غارات سعودية على شحنات أسلحة إماراتية، لكنها تظل ضمن إطار توجيه أمريكي وإسرائيلي أكبر.

التنافس السعودي-الإماراتي في القرن الأفريقي مرتبط بالموارد الطبيعية والممرات الاستراتيجية، ويخدم أهداف رؤية السعودية 2030 لضمان الأمن والاستثمار في البحر الأحمر والأراضي الزراعية.


شاهد أيضا.. جنوب اليمن على حافة الإنفجار.. مواجهة سعودية-إماراتية مفتوحة!



السعودية أسست تحالفاً إقليمياً مع دول البحر الأحمر لتعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على الاستثمارات الاقتصادية والزراعية لتأمين احتياجاتها الغذائية والاستراتيجية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

باب المندب تحت النار.. إعتراف إسرائيلي وتمدد عسكري يطوّق اليمن!!

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

جنوب اليمن على حافة الإنفجار.. مواجهة سعودية-إماراتية مفتوحة!

الصين تعارض التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية

رئيس وزراء غرينلاند: لا يمكن مقارنة غرينلاند بفنزويلا فنحن مجتمع ديمقراطي

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: أميركا تتصرف بنفاق وتذرف دموع التماسيح على الشعب الإيراني

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة

مادورو يعلن براءته أمام محكمة أميركية ويؤكد أنّه أسير حرب

الألغام تحصد أرواح آلاف المدنيين في اليمن

وزيرة الخارجية البريطانية: غرينلاند جزء من الدنمارك ومستقبلها يحسمه الغرينلانديون والدنماركيون

مسؤول أمريكي: فتح السفارة في كراكاس يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية وأمنية قد تستغرق شهورا

مسؤول في الخارجية الأمريكية: لم نتخذ بعد قرارا باستئناف عمل سفارتنا في كراكاس

اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأمريكي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا

وزير الاقتصاد: الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة تركز على دعم المعيشة والإنتاج

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

قوات الاحتلال تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

نجل مادورو يدعو الفنزويليين إلى التماسك والنزول إلى الشارع

وكالة الأنباء المركزية الكورية: كوريا الشمالية تجري تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إصابة مستوطن بعملية دعس في رام الله.. وحماس تبارك

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب