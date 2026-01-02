عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

بالفيديو..

الأمطار تغرق مجددا آلاف خيام النازحين وتعرض حياتهم للخطر!

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش
بنيران الاحتلال الاسرائيلي وبنيران أشعلوها في خيمتهم المتهالكة لتقيهم من برد الشتاء وأيضا من الجوع والبرد الشديد، يستشهد الفلسطينيون في قطاع غزة وسط معاناة شاملة وكاملة فرضتها ولا تزال حرب الإبادة الجماعية ومفاعيلها على القطاع..

ووسط حصار مطبق وحملة إسرائيلية ممنهجة للتجويع ومنع إعادة الإعمار ومنع إدخال المساعدات والإغاثة تغرق الأمطار الغزيرة من جديد آلاف خيام النازحين معرضة حياة مئات بل آلاف الفلسطينيين للخطر..

وهنا استشهدت أم وطفلها جراء نشوب حريق داخل خيمة عائلاتهم في مركز إيواء اليرموك بمدينة غزة..وظروفهم المعيشية والإنسانية الصعبة والكارثية تحدث عن نفسها.


شاهد أيضا.. انتهى عام 2025… ولم تنتهِ معاناة غزة


وجراء البرد القارس داخل الخيام استشهدت طفلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة..أما جنوبي القطاع فاستشهد شاب وأصيب نحو أربعة آخرين بعد أن فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في شمال وجنوب وغرب مدينة خان يونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

آخرالاخبار

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

