الأمطار تغرق مجددا آلاف خيام النازحين وتعرض حياتهم للخطر!

ووسط حصار مطبق وحملة إسرائيلية ممنهجة للتجويع ومنع إعادة الإعمار ومنع إدخال المساعدات والإغاثة تغرق الأمطار الغزيرة من جديد آلاف خيام النازحين معرضة حياة مئات بل آلاف الفلسطينيين للخطر..



وهنا استشهدت أم وطفلها جراء نشوب حريق داخل خيمة عائلاتهم في مركز إيواء اليرموك بمدينة غزة..وظروفهم المعيشية والإنسانية الصعبة والكارثية تحدث عن نفسها.





وجراء البرد القارس داخل الخيام استشهدت طفلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة..أما جنوبي القطاع فاستشهد شاب وأصيب نحو أربعة آخرين بعد أن فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في شمال وجنوب وغرب مدينة خان يونس.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...