بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

تطور خطير بالحرب الروسية–الأوكرانية.. مسيّرات تستهدف بوتين والمدنيين!

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش
تطور خطير في الحرب الروسية الأوكرانية.. فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس هيئة الأركان العامة سلم مسؤولا أميركيا بيانات وآلية التحكم في الطائرة الأوكرانية المسيرة التي أسقطت في مقاطعة نوفغورود وكانت تستهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين.

واوضحت الوزارة أن فحص نظام الملاحة كشف مهمة تحليق الطائرة، مؤكدة أن بيانات التوجيه أظهرت أن الهدف النهائي كان موقعا داخل مقر الرئاسة الروسية.

فيما اعتبر الكرملين أن استهداف الرئيس بوتين يشكل ضربة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية في أوكرانيا.

وفي إطار التصعيد العسكري، أعلن رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت تسعا وعشرين طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة.


التفاصيل في الفيديو المرفق ...

