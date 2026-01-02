تطور خطير بالحرب الروسية–الأوكرانية.. مسيّرات تستهدف بوتين والمدنيين!

واوضحت الوزارة أن فحص نظام الملاحة كشف مهمة تحليق الطائرة، مؤكدة أن بيانات التوجيه أظهرت أن الهدف النهائي كان موقعا داخل مقر الرئاسة الروسية.



فيما اعتبر الكرملين أن استهداف الرئيس بوتين يشكل ضربة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية في أوكرانيا.



وفي إطار التصعيد العسكري، أعلن رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت تسعا وعشرين طائرة أوكرانية مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة.





