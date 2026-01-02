عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بالفيديو..

شمخاني يتوعّد بقطع أيّ يد تقترب من إيران 

الجمعة ٠٢ يناير ٢٠٢٦
٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش
إيران أكدت حكومة وشعبا، أنها لن تسمح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، خاصة من قبل قوة تمتلك سجلا مثقلا بالجرائم ضد الشعب الإيراني.

جاء ذلك ردا على التصريحات العدائية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، والتي زعم فيها أن الولايات المتحدة ستتدخل إذا ما واجهت إيران المحتجين السلميين بالعنف، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الرسمية والشعبية الإيرانية وكشف عن الأيادي المحرضة على أعمال الشغب في البلاد.

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الرئيس الأمريكي من العواقب الوخيمة لأي تدخل في شؤون إيران، مشددا على أن بلاده تميز بين المطالب المشروعة للمحتجين والعناصر التخريبية، داعيا الولايات المتحدة إلى التحلي بالحذر تجاه قواتها المنتشرة في المنطقة.

شاهد أيضا.. رئيس مجلس الشورى الاسلامي يرد على تصريحات ترامب التدخلية

بدوره، وصف مستشار قائد الثورة الإسلامية، الأدميرال علي شمخاني، الأمن القومي الإيراني بأنه «خط أحمر»، مهددا بقطع أي يد تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وأضاف على منصة «إكس» أن الشعب الإيراني يعرف جيدا تجربة ما يسمى ب«الإنقاذ الأمريكي» في العراق وأفغانستان وقطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يرد على تصريحات ترامب التدخلية

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يرد على تصريحات ترامب التدخلية

جلالي: جبهة المقاومة لن تهزم خلافا لما يتصوره الاعداء

جلالي: جبهة المقاومة لن تهزم خلافا لما يتصوره الاعداء

عراقجي يعزي باستشهاد ضابط في حرس الحدود اثر البرد القارس والعواصف الثلجية

عراقجي يعزي باستشهاد ضابط في حرس الحدود اثر البرد القارس والعواصف الثلجية

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

0% ...

آخرالاخبار

صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية