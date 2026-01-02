شمخاني يتوعّد بقطع أيّ يد تقترب من إيران 

جاء ذلك ردا على التصريحات العدائية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، والتي زعم فيها أن الولايات المتحدة ستتدخل إذا ما واجهت إيران المحتجين السلميين بالعنف، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الرسمية والشعبية الإيرانية وكشف عن الأيادي المحرضة على أعمال الشغب في البلاد.

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الرئيس الأمريكي من العواقب الوخيمة لأي تدخل في شؤون إيران، مشددا على أن بلاده تميز بين المطالب المشروعة للمحتجين والعناصر التخريبية، داعيا الولايات المتحدة إلى التحلي بالحذر تجاه قواتها المنتشرة في المنطقة.



بدوره، وصف مستشار قائد الثورة الإسلامية، الأدميرال علي شمخاني، الأمن القومي الإيراني بأنه «خط أحمر»، مهددا بقطع أي يد تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وأضاف على منصة «إكس» أن الشعب الإيراني يعرف جيدا تجربة ما يسمى ب«الإنقاذ الأمريكي» في العراق وأفغانستان وقطاع غزة.



