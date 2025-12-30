اليمن بين الغارات والإنقسامات.. إنسحاب أبوظبي وأزمة مجلس القيادة

تطورات خطيرة تعصف بالساحة اليمنية، بعدما تحولت الخلافات بين الرياض وأبوظبي من تباينات مكتومة إلى مواجهة سياسية وعسكرية مفتوحة، ترجمت بغارات سعودية على ميناء المكلا في حضرموت.



التحالف بقيادة السعودية أعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا في الميناء، موضحة أن التحالف رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دون تصاريح رسمية، قامتا بتعطيل أنظمة التتبع وإنزال أسلحة، رأى فيها التحالف دعما عسكريا للمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تأجيج الصراع.





التحالف أكد أن الضربة جاءت استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لحماية المدنيين في حضرموت، من انتهاكات منسوبة إلى المجلس الانتقالي



التفاصيل في الفيديو المرفق ...