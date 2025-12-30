عاجل:
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
نواف سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا أعتقد أن أحدا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى الحروب الأهلية
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
حكومة المجلس الرئاسي في عدن: تم إرسال بعثة من اليونسكو إلى جزيرة سقطرى بعد انتهاكات لمعاهدة حماية التراث العالمي
3 قتلى و17 جريحاً إثر أعمال شغب بمحافظة لرستان غربي إيران
وفاة طفلة فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ جراء البرد القارس داخل الخيام

اليمن بين الغارات والإنقسامات.. إنسحاب أبوظبي وأزمة مجلس القيادة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
اعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقى من وجود لها في اليمن بمحض إرادتها وبالتنسيق مع الشركاء، بعد مطالبات الرياض وعدن لها بوقف دعم أي طرف في اليمن، وسط معارضة من المجلس الانتقالي للمطالب اليمنية، ووصف العملية العسكرية السعودية في المكلا بالعدوان الرسمي.

تطورات خطيرة تعصف بالساحة اليمنية، بعدما تحولت الخلافات بين الرياض وأبوظبي من تباينات مكتومة إلى مواجهة سياسية وعسكرية مفتوحة، ترجمت بغارات سعودية على ميناء المكلا في حضرموت.

التحالف بقيادة السعودية أعلن تنفيذ ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا في الميناء، موضحة أن التحالف رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دون تصاريح رسمية، قامتا بتعطيل أنظمة التتبع وإنزال أسلحة، رأى فيها التحالف دعما عسكريا للمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تأجيج الصراع.


التحالف أكد أن الضربة جاءت استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لحماية المدنيين في حضرموت، من انتهاكات منسوبة إلى المجلس الانتقالي

آخرالاخبار

ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

ألمانيا.. اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة ليلة رأس السنة

"صوماليلاند" تنفي عقد إتفاق مع كيان الاحتلال لبناء قواعد عسكرية

العراق بين مخاض ديمقراطي وتهديدات مبعوث ترامب

التوتر السعودي الإماراتي يضرب جنوب اليمن مباشرة

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

انسحاب تشكيلات من "الانتقالي" من حضرموت وأنباء عن اغلاق مطار عدن

