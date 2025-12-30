جيش الإحتلال يتوغل مجددا لريف القنيطرة وسط حالة استنفار

وبحسب المصادر، جاء التوغّل وسط حالة من الاستنفار في المنطقة، في وقت تترقب فيه الأوساط المحلية تطورات التحرك العسكري وأبعاده، وسط استمرار التوتر على طول الشريط الحدودي في ريف القنيطرة.

ووثق المرصد السوري صباح اليوم استقدام قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من نحو 200 عنصر إلى منطقة تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة، في خطوة يُرجّح أنها تأتي في إطار عملية تبديل وإعادة انتشار للعناصر المتمركزة في القواعد العسكرية في المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا بالإجماع يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل "أوندوف" لمدة 6 أشهر.