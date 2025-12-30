عاجل:
تل أبيب تعلق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"
شهود عيان: الطيران السعودي يشن ضربات جوية استهدفت أرتالا عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق بحضرموت
وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء
تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بساحة العروض في عدن جنوب اليمن "رفضاً لبيان رشاد العليمي جملة وتفصيلا"
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا واعتقلنا بالتعاون مع الحلفاء ما يقرب من 25 عنصراً في "داعش" منذ أسبوعين في سوريا
القناة 14 العبرية: يشتبه في أن انقطاع الاتصالات الواسع النطاق في جميع أنحاء البلاد ناجم عن هجوم إلكتروني
مصادر في جنوب اليمن: انتشار حالة من الرعب والفوضى بين أوساط المجلس الانتقالي بسبب الصراع السعودي-الإماراتي
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين أكدا على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تعزيز التنسيق المشترك
وسائل إعلام إسرائيلية: تعطل شبكات الإنترنت المختلفة في جميع أنحاء "إسرائيل"
مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش
جيش الإحتلال يتوغل مجددا لريف القنيطرة وسط حالة استنفار
توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية، مؤلفة من عدة آليات عسكرية، باتجاه سرية الدرعيات الواقعة غرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن حدوث اشتباكات أو تسجيل خسائر بشرية أو احتكاك مع المواطنين.

وبحسب المصادر، جاء التوغّل وسط حالة من الاستنفار في المنطقة، في وقت تترقب فيه الأوساط المحلية تطورات التحرك العسكري وأبعاده، وسط استمرار التوتر على طول الشريط الحدودي في ريف القنيطرة.

ووثق المرصد السوري صباح اليوم استقدام قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من نحو 200 عنصر إلى منطقة تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة، في خطوة يُرجّح أنها تأتي في إطار عملية تبديل وإعادة انتشار للعناصر المتمركزة في القواعد العسكرية في المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا بالإجماع يقضي بتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل "أوندوف" لمدة 6 أشهر.

دورية لقوات 'الأندوف' تجوب ريف القنيطرة لمتابعة إنتهاكات الإحتلال

توغل إسرائيلي جديد الى ريف القنيطرة وسط استمرار انتهاك سيادة سوريا

توغل جديد لقوات الاحتلال الاسرائيلي الى ريف القنيطرة الجنوبي

سوريا...توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

آخرالاخبار

شاهد.. رئيس الكيان يفنّد تصريحات ترامب بقرب العفو عن نتنياهو!

تل أبيب تعلق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"

رئيسا ايران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

بي بي غيت.. إنتهى عصر الأسرار في كيان الاحتلال

شهود عيان: الطيران السعودي يشن ضربات جوية استهدفت أرتالا عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق بحضرموت

وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء

'إبن جاسم' يحذر من تفاقم مآسي الدول العربية و'عدم استيعابها الدرس'

سيمفونية"إيرانمرد".. حين تعزف الموسيقى سيرة الشهيد قاسم سليماني

تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بساحة العروض في عدن جنوب اليمن "رفضاً لبيان رشاد العليمي جملة وتفصيلا"

المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية نائيني :الكيان الصهيوني تلقى ضربات قوية في الميدان ويعرف مدى قدراتنا الصاروخية