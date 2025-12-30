عاجل:
الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : كان هدف الحاج قاسم دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

بزشكيان: إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تقبل بالخضوع للإملاءات

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش
تصاعدت التصريحات الإيرانية لتأكيد جاهزية البلاد الدفاعية ورفضها الخضوع لأي إملاءات خارجية، مع التشديد على الرد الحاسم على أي عدوان يطال البلاد.

وأكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقبل بالخضوع للإملاءات الأمريكية أو التخلي عن قدراتها الدفاعية.

وأوضح أن طهران منفتحة على الحوار السلمي مع الجميع، غير أنها سترد بحزم على أي عدوان، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية اليوم أقوى من أي مواجهة سابقة، وأن الرد سيكون حاسماً وأشد من السابق.

من جهته، توعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف برد حاسم وغير متوقع على أي تحرك عدائي ضد الشعب الإيراني، قائلاً: "أؤكد أن إيران لن تستأذن أحداً للدفاع عن نفسها، وأن رد الشعب الإيراني على أي مغامرة أو أي تحرك عدائي سيكون واسع النطاق وحاسماً، بل مفاجئاً. إن قرارات إيران وإجراءاتها في الدفاع المشروع عن مصالحها وحماية نفسها لن تكون قابلة للتنبؤ أو مماثلة لما كانت عليه."


وأكد أن العقيدة الدفاعية تحدد الردود مسبقاً قبل تنفيذ التهديدات، وأضاف أن أي عدوان سيقابل برد فوري وشديد، في رسالة ردع واضحة تؤكد صلابة الموقف وقدرة الرد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

رئيسا ايران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

ايران تعلن الإكتفاء الذاتي في إنتاج97بالمئة من الأدوية

عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من سياسات أميركا السلطوية

آية الله خاتمي: قوتنا الصاروخية باقية رادعة لكل من يحاول التعرض لنا

مع توسيع تجارة الطاقة.. ايران ستتحول لمركز تبادل اقليمي

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

أجساد تحت الركام وأمل على المعبر.. عائلة جريحة تنتظر النجاة من غزة!

الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

