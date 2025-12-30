بزشكيان: إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تقبل بالخضوع للإملاءات

وأكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقبل بالخضوع للإملاءات الأمريكية أو التخلي عن قدراتها الدفاعية.



وأوضح أن طهران منفتحة على الحوار السلمي مع الجميع، غير أنها سترد بحزم على أي عدوان، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية اليوم أقوى من أي مواجهة سابقة، وأن الرد سيكون حاسماً وأشد من السابق.

من جهته، توعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف برد حاسم وغير متوقع على أي تحرك عدائي ضد الشعب الإيراني، قائلاً: "أؤكد أن إيران لن تستأذن أحداً للدفاع عن نفسها، وأن رد الشعب الإيراني على أي مغامرة أو أي تحرك عدائي سيكون واسع النطاق وحاسماً، بل مفاجئاً. إن قرارات إيران وإجراءاتها في الدفاع المشروع عن مصالحها وحماية نفسها لن تكون قابلة للتنبؤ أو مماثلة لما كانت عليه."





وأكد أن العقيدة الدفاعية تحدد الردود مسبقاً قبل تنفيذ التهديدات، وأضاف أن أي عدوان سيقابل برد فوري وشديد، في رسالة ردع واضحة تؤكد صلابة الموقف وقدرة الرد.



