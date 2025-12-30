شتاء القهر في غزة.. الأمطار تغرق المخيمات والبرد يحصد الأرواح!

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، حذّرت من أن الأمطار الغزيرة والبرد القارس يضاعفان معاناة سكان غزة الذين يعيشون في خيام رقيقة، مغمورة بالمياه، وبين أنقاض المباني المدمرة. ودعت الوكالة إلى زيادة عاجلة في حجم المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات في القطاع هائلة.



الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو ثمانين بالمئة من مباني غزة دُمّرت أو تضررت، فيما فقد قرابة مليون ونصف المليون شخص منازلهم، ما دفعهم للعيش في مخيمات لا توفر الحد الأدنى من الحماية.





ووثّقت مشاهد مصوّرة غرق مخيمات النازحين شرق دير البلح، حيث تحولت الخيام إلى برك مائية، وتلفت الأغطية والفرش القليلة التي يملكها السكان



التفاصيل في الفيديو المرفق ...