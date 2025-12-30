عاجل:
مندوب إيران: نطالب مجلس الأمن بالإدانة القاطعة للتهديد العلني باللجوء لاستخدام القوة ضدنا
مندوب إيران يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي ترامب
السيد الحوثي: نوجه التذكير لكل الأمة بواجبها الإسلامي في النصرة للشعب الفلسطيني والتحرك ضد الخطر الإسرائيلي الذي يستهدفها جميعا
السيد الحوثي لحركة حماس: الشهداء القادة فازوا بالشهادة خاتمة لجهادهم في سبيل الله في معركة طوفان الأقصى وقبل ذلك في ميدان المواجهة مع العدو الإسرائيلي
السيد عبدالملك الحوثي يوجه برقية عزاء لحركة حماس باستشهاد ثلة من قيادات كتائب القسام
الجريدة الرسمية التونسية: الرئيس قيس سعيد يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
القناة 12 الإسرائيلية: تم الاتفاق على أن تبدأ إعادة الإعمار برفح الخاضعة لسيطرة الجيش قبل نزع سلاح حماس
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترمب اتفقا على الانتقال للمرحلة 2 داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قريتي عابود والنبي صالح، شمال غرب رام الله
الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع نظيره السعودي التوترات في اليمن وقضايا إقليمية

شتاء القهر في غزة.. الأمطار تغرق المخيمات والبرد يحصد الأرواح!

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش
نكبة قطاع غزة مستمرة.. فالكارثة الإنسانية تتفاقم حيث أن الطقس القاسي يحصد الأرواح، ويغرق خيام مئات الآلاف من النازحين، في وقت تحذّر فيه المؤسسات الدولية من انهيار شامل في الأوضاع المعيشية والصحية.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، حذّرت من أن الأمطار الغزيرة والبرد القارس يضاعفان معاناة سكان غزة الذين يعيشون في خيام رقيقة، مغمورة بالمياه، وبين أنقاض المباني المدمرة. ودعت الوكالة إلى زيادة عاجلة في حجم المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات في القطاع هائلة.

الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو ثمانين بالمئة من مباني غزة دُمّرت أو تضررت، فيما فقد قرابة مليون ونصف المليون شخص منازلهم، ما دفعهم للعيش في مخيمات لا توفر الحد الأدنى من الحماية.


ووثّقت مشاهد مصوّرة غرق مخيمات النازحين شرق دير البلح، حيث تحولت الخيام إلى برك مائية، وتلفت الأغطية والفرش القليلة التي يملكها السكان

إيران مستعدة لإبرام إتفاق يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة

إردوغان: الاحتلال ‌يسعى لزعزعة استقرار القرن الأفريقي

غواصات إيران.. السلاح الصامت تحت الماء

شمخاني: أي اعتداء سيقابَل برد قاسٍ وفوري يتجاوز تصوّر مخططيه

اعلام الاحتلال: المستوى السياسي أصدر توجيها بوقف العمليات العسكرية حتى عودة نتنياهو من الولايات المتحدة

مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال بمنطقة شارع روجيب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره العماني حول الاوضاع في اليمن

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: معيشة الناس همي اليومي ووضعنا على جدول أعمالنا إجراءات أساسية لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي

بزشكيان: كلفت وزير الداخلية بالاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم

بزشكيان: الحكومة تعمل بكل طاقتها على معالجة المشكلات وتقديم استجابة مسؤولة

ترامب: إيران ربما تعاود بناء برنامجها النووي في مواقع غير التي قصفتها أميركا

نتنياهو: منحنا الرئيس ترمب جائزة إسرائيل للسلام وهي جائزة رفيعة قلما يحصل عليها أحد

ترامب: توصلنا لعدة خلاصات خلال اجتماعنا مع نتنياهو