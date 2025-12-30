عاجل:
تل أبيب تعلق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"
شهود عيان: الطيران السعودي يشن ضربات جوية استهدفت أرتالا عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق بحضرموت
وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء
تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بساحة العروض في عدن جنوب اليمن "رفضاً لبيان رشاد العليمي جملة وتفصيلا"
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا واعتقلنا بالتعاون مع الحلفاء ما يقرب من 25 عنصراً في "داعش" منذ أسبوعين في سوريا
القناة 14 العبرية: يشتبه في أن انقطاع الاتصالات الواسع النطاق في جميع أنحاء البلاد ناجم عن هجوم إلكتروني
مصادر في جنوب اليمن: انتشار حالة من الرعب والفوضى بين أوساط المجلس الانتقالي بسبب الصراع السعودي-الإماراتي
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين أكدا على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تعزيز التنسيق المشترك
وسائل إعلام إسرائيلية: تعطل شبكات الإنترنت المختلفة في جميع أنحاء "إسرائيل"
مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة

بالفيديو..

سيمفونية"إيرانمرد".. حين تعزف الموسيقى سيرة الشهيد قاسم سليماني

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
حينما يتحول الفن إلى رسالة وتصبح الموسيقى ذاكرة وطن، وُلدت"سيمفونية إيرانمرد"في العاصمة الإيرانية طهران إحياءً لذكرى القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، لتروي سيرة قائد لم يكن رجل معركة فحسب، بل رمزاً للأمة والكرامة والمقاومة.

وقال عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي :إن بقاء إيران وعزتها عبر آلاف السنين من التاريخ مرتبط بعوامل عديدة، وفي مقدمتها رجال أوفياء دافعوا عن كرامة هذا الوطن في مختلف العصور. وكان الشهيد القائد قاسم سليماني إحدى القمم البارزة لهؤلاء الرجال.

بأنغام ملحمية وإيقاعات عميقة، رسمت الأوركسترا السيمفونية مشاهد من الشجاعة والعطاء، واستحضرت مسيرة قائد حمل هم الأمة وترك أثره في وجدان الشعوب.

وقدمت الفرقة مقطوعات موسيقية مستوحاة من مفاهيم البطولة والوحدة الوطنية، عبرت عن المكانة الرفيعة التي يحتلها الشهيد الحاج قاسم سليماني بوصفه رمزاً للتلاحم بين القيم الدينية والهوية الوطنية.

وقال العميد إيرج مسجدي مساعد شؤون التنسيق في فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية: إن الفن اليوم يتمتع بمكانة رفيعة جداً في المجتمع الإسلامي وعلى المستوى الدولي، ولذلك يجب علينا أن نستفيد من كل طاقة وقدرة يمكن أن تسهم في ترسيخ مدرسة الشهداء وتعريف أهدافهم ونشر ثقافتهم.


شاهد أيضا.. غواصات إيران.. السلاح الصامت تحت الماء

وقال بابك رضايي المدير العام لمكتب الموسيقى في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي : الفن يخلد القيم الكبرى ويجعل رسالتها أوضح وأبقى في وجدان المجتمع، وهو قادر على ترسيخ القيم السامية وجعلها حية وواضحة خاصة لدى الأجيال الشابة.

هكذا تواصل الموسيقى دورها كجسر بين الذاكرة والهوية، وكصوت خالد يردد اسم الشهيد الحاج قاسم سليماني بوصفه عنواناً للعزة والوحدة والمقاومة.

ويُعد هذا العمل الفني مساحة وجدانية تستحضر قيم التضحية والإيثار، وتؤكد الحضور الدائم للشهيد الفريق قاسم سليماني في ذاكرة الشعب الإيراني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

