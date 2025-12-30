عاجل:
الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

بالفيديو..

شاهد.. صواريخ ومناورات صينية تحاكي حصار تايوان بتصعيد غير مسبوق!

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش
صواريخ صينية باتجاه تايوان في مناورات حربية تحاكي حصارا بحريا وجويا؛ وهي الاكبر من نوعها تنفذ بالذخيرة الحية حول الجزيرة في تصعيد مباشر يستهدف ردع أي تدخل خارجي.

جيش التحرير الشعبي واصل مناوراته لليوم الثاني على التوالي تحت اسم “مهمة العدالة”، مستخدما سفن إنزال برمائية ومدمرات وفرقاطات وقاذفات وطائرات مقاتلة، مع تدريبات تحاكي فرض حصار شامل على الموانئ والمناطق الحيوية شمال وجنوب تايوان.

القيادة الشرقية للجيش الصيني أعلنت تنفيذ تدريبات استمرت عشر ساعات، شملت إطلاق صواريخ في المياه المحيطة بالجزيرة، وتدريبات على ضرب أهداف بحرية وجوية، وعمليات مضادة للغواصات، في رسالة وصفتها بكين بأنها تحذير شديد اللهجة للقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.

شاهد أيضا.. تصعيد صيني غير مسبوق حول تايوان يقابله تأهب عسكري تايواني

تايبيه أعلنت رصد مئة وثلاثين طائرة عسكرية صينية وأكثر من عشرين سفينة حربية وخفر سواحل خلال الساعات الاربع والعشرين، وهو أعلى رقم يسجل منذ أكتوبر من عام الفين واربعة وعشرين، مؤكدة نشر قوات مناسبة وتفعيل مركز استجابة عسكرية.


التفاصيل في الفيديو المرفق ...

آخرالاخبار

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

أجساد تحت الركام وأمل على المعبر.. عائلة جريحة تنتظر النجاة من غزة!

الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

