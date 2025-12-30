شاهد.. صواريخ ومناورات صينية تحاكي حصار تايوان بتصعيد غير مسبوق!

جيش التحرير الشعبي واصل مناوراته لليوم الثاني على التوالي تحت اسم “مهمة العدالة”، مستخدما سفن إنزال برمائية ومدمرات وفرقاطات وقاذفات وطائرات مقاتلة، مع تدريبات تحاكي فرض حصار شامل على الموانئ والمناطق الحيوية شمال وجنوب تايوان.

القيادة الشرقية للجيش الصيني أعلنت تنفيذ تدريبات استمرت عشر ساعات، شملت إطلاق صواريخ في المياه المحيطة بالجزيرة، وتدريبات على ضرب أهداف بحرية وجوية، وعمليات مضادة للغواصات، في رسالة وصفتها بكين بأنها تحذير شديد اللهجة للقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.



تايبيه أعلنت رصد مئة وثلاثين طائرة عسكرية صينية وأكثر من عشرين سفينة حربية وخفر سواحل خلال الساعات الاربع والعشرين، وهو أعلى رقم يسجل منذ أكتوبر من عام الفين واربعة وعشرين، مؤكدة نشر قوات مناسبة وتفعيل مركز استجابة عسكرية.



