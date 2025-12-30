عاجل:
الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية اثر الخلاف السعودي الاماراتي الاخير
انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، مع اشتعال التوتر بين السعودية والإمارات.

وحسب (رويترز) فقد أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن مؤشر دبي تراجع 2%، وانخفض أيضا مؤشر أبوظبي والمؤشر السعودي 1% لكل منهما.

وقالت السعودية إن أمنها الوطني خط أحمر، وذلك بعد ساعات من شن التحالف الانفصالي الذي تقوده المملكة غارات على ما وصفته بالدعم العسكري الخارجي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات في اليمن، وطلبت من القوات الإماراتية الاستجابة لطلب ما يسمى بـ"مجلس القيادة" اليمني المدعوم من السعودية بمغادرة اليمن.

ووضع هجوم هذا الشهر "المجلس الانتقالي" الجنوبي في مواجهة الانفصاليين اليمنيين المدعومين من السعودية، ما جعل الحليفين الخليجيين أقرب من أي وقت ‌مضى إلى صراع شامل في اليمن الغارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

وقالت الإمارات إنها تشعر بأسف شديد حيال بيان السعودية بشأن اليمن، وإنها تفاجأت بالغارة الجوية على ميناء المكلا.

وشهد مؤشر دبي أكبر انخفاض يومي له منذ حزيران/يونيو. فيما هبط سهم إعمار العقارية 2.8%، ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 2.3%.

ومن الأسهم ‌السعودية، تراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية 2.6%، وانخفض ‌سهم مصرف الراجحي ‌0.‌3%، وتراجع سهم أرامكو العملاقة للنفط 0.3%.

حرب النفوذ بين السعودية والإمارات تعمق الأزمة جنوب اليمن

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، مع تقييم المستثمرين لانحسار الآمال بشأن توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق سلام وتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بشأن ‍اليمن.

وأنهى المؤشر القطري التعاملات دون تغير يذكر، ‍فيما انخفض المؤشر العماني 0.6%، وتراجع المؤشر الكويتي 1.3%.

وخالف المؤشر البحريني الاتجاه السائد وارتفع 0.6% بعد أن أعلنت البلاد أمس ‌الاثنين عن عدد من إجراءات الإصلاح المالي.

وخارج منطقة الخليج (الفارسي)، انخفض مؤشر الأسهم ‌القيادية في مصر 0.1%.

