بي بي غيت.. إنتهى عصر الأسرار في كيان الاحتلال

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش
في دولة تدعي أنها قوة سيبرانية عظمى.. تتسلل أصابع خفية إلى هاتف رجل نتنياهو الأول.. وتنكش أكثر الاسرار حساسية.. فتحول هذا الهاتف الذكي إلى قبلة للتسريبات.

مجموعة الهاكرز المسماة "حنظلة" تضرب من جديد، وتفتح ملفاً أمنياً خطيراً في صلب مكتب نتنياهو، حيث الأسرار لا تقال حتى للهواء.. فكيف إذا وصلت إلى الهاكرز.

بعد بينيت وفضيحة تيليغرامه جاء الدور على تساحي برافرمان الذي يراد له أن يصبح سفيرا في لندن.. وهو يحمل في جيبه ما لا تحتمل تسريباته.

في "إسرائيل نتنياهو" لا تثق بالهاتف.. ولا حتى بالمساعد.. فكلاهما قادر على تحطيم صورة القائد الحصين.. وحنظلة لم يفتح الصندوق كله.

إلى الدائرة المقربة من نتنياهو قال حنظلة: "إلى كل من يتشبث بوهم السرية المحكمة إقرؤوا ما يشعر به قلبكم الآن.. إنقباض في الصدر وعرق بارد ورعب يأكلكم بهدوء.. ليس هذا خوفا فقط بل يقين مرّ أن كل ستار أمني صنعتموه أنتم وكل سر همستم به ف أذن تساحي برافرمان رئيس طاقم نتنياهو.. هو خزانة الأسرار المحرمة.. الآن قد أصبح في يد حنظلة.

لم يخترق الهاتف الآيفون برو ماكس بل تم اختراق الوهم كله.. كانوا يسمعون.. يراقبون.. يتسللون في صمت.. منذ سنوات، ذلك الحارس الذي حمل مفاتيح العالم السري لبي بي هو الآن أضعف نقطة في نظامكم."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

شاهد.. رئيس الكيان يفنّد تصريحات ترامب بقرب العفو عن نتنياهو!

تل أبيب تعلق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"

رئيسا ايران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

بي بي غيت.. إنتهى عصر الأسرار في كيان الاحتلال

شهود عيان: الطيران السعودي يشن ضربات جوية استهدفت أرتالا عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق بحضرموت

وزارة الدفاع الإماراتية: نعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها بالتنسيق مع الشركاء

'إبن جاسم' يحذر من تفاقم مآسي الدول العربية و'عدم استيعابها الدرس'

سيمفونية"إيرانمرد".. حين تعزف الموسيقى سيرة الشهيد قاسم سليماني

تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بساحة العروض في عدن جنوب اليمن "رفضاً لبيان رشاد العليمي جملة وتفصيلا"

المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية نائيني :الكيان الصهيوني تلقى ضربات قوية في الميدان ويعرف مدى قدراتنا الصاروخية