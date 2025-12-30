بي بي غيت.. إنتهى عصر الأسرار في كيان الاحتلال

مجموعة الهاكرز المسماة "حنظلة" تضرب من جديد، وتفتح ملفاً أمنياً خطيراً في صلب مكتب نتنياهو، حيث الأسرار لا تقال حتى للهواء.. فكيف إذا وصلت إلى الهاكرز.

بعد بينيت وفضيحة تيليغرامه جاء الدور على تساحي برافرمان الذي يراد له أن يصبح سفيرا في لندن.. وهو يحمل في جيبه ما لا تحتمل تسريباته.

في "إسرائيل نتنياهو" لا تثق بالهاتف.. ولا حتى بالمساعد.. فكلاهما قادر على تحطيم صورة القائد الحصين.. وحنظلة لم يفتح الصندوق كله.

إلى الدائرة المقربة من نتنياهو قال حنظلة: "إلى كل من يتشبث بوهم السرية المحكمة إقرؤوا ما يشعر به قلبكم الآن.. إنقباض في الصدر وعرق بارد ورعب يأكلكم بهدوء.. ليس هذا خوفا فقط بل يقين مرّ أن كل ستار أمني صنعتموه أنتم وكل سر همستم به ف أذن تساحي برافرمان رئيس طاقم نتنياهو.. هو خزانة الأسرار المحرمة.. الآن قد أصبح في يد حنظلة.

لم يخترق الهاتف الآيفون برو ماكس بل تم اختراق الوهم كله.. كانوا يسمعون.. يراقبون.. يتسللون في صمت.. منذ سنوات، ذلك الحارس الذي حمل مفاتيح العالم السري لبي بي هو الآن أضعف نقطة في نظامكم."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..