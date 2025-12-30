عاجل:
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
نواف سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا أعتقد أن أحدا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى الحروب الأهلية
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
حكومة المجلس الرئاسي في عدن: تم إرسال بعثة من اليونسكو إلى جزيرة سقطرى بعد انتهاكات لمعاهدة حماية التراث العالمي
3 قتلى و17 جريحاً إثر أعمال شغب بمحافظة لرستان غربي إيران
وفاة طفلة فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ جراء البرد القارس داخل الخيام

'أونروا' تستنكر قرارا إسرائيليا ضدها في القدس وتحذر من تداعياته

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
استنكر المتحدث باسم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الوكالة في مدينة القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك للوقوف في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني.

وقال "عدنان أبو حسنة"، اليوم (الثلاثاء) خلال مداخلة تلفزيونية: إن "إسرائيل" تواصل هجماتها ضد الأونروا ليس فقط من عمليات التضليل والتشكيك في دور الوكالة وأدائها في فلسطين بل تقوم بإجراءات عبر سن قوانين جديدة لمنع الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها في منطقة القدس الشرقية.

وشدد متحدث الأونروا على التداعيات الخطيرة لهذا القرار الإسرائيلي الذي ينص أيضا على مصادرة جميع ممتلكات الوكالة سواء داخل المقر الرئيسي أو التدريب المهني المعروف بـ"المعهد التاريخي" الذي أنشئ منذ أكثر من 70 عاما؛ لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تعد انتهاكا صارخا لجميع المواثيق الدولية.

وأوضح أبو حسنة، أن حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة تستهدف القضاء على دورها الإنساني سواء في غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة؛ مشيرا إلى أن هذا القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى توقيف عمليات الأونروا في المراكز التي لا زالت تعمل في فلسطين.

وأضاف متحدث الأونروا، أن الاحتلال يواصل استهداف جميع العاملين في الوكالة خاصة داخل المخيمات التابعة لها في غزة والقدس، منوها بدور الأونروا المهم في دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وإغاثة المتضررين من الحرب التي استمرت على مدار عامين كاملين خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية التي أسفرت عن تفاقم المعاناة الإنسانية جراء اجتياح مياه الأمطار خيام النازحين في غزة.

الـ'أونروا' على شفير الانهيار و'2025' العام الأخطر عليها

إغاثة غزة في خطر !.. واشنطن بصدد تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

تحذيرات حقوقية من تبعات القرار 2803 على غزة والأونروا + انفوغرافيك

جهات دولية تحذر من استهداف وجود الأمم المتحدة في القدس

ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

ألمانيا.. اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة ليلة رأس السنة

"صوماليلاند" تنفي عقد إتفاق مع كيان الاحتلال لبناء قواعد عسكرية

العراق بين مخاض ديمقراطي وتهديدات مبعوث ترامب

التوتر السعودي الإماراتي يضرب جنوب اليمن مباشرة

حرس الثورة يتوعد برد أقسى والاحتلال يعترف بضعف دفاعه الصاروخي

انسحاب تشكيلات من "الانتقالي" من حضرموت وأنباء عن اغلاق مطار عدن

