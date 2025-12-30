عاجل:
الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : كان هدف الحاج قاسم دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

بريطانيا ترفض الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
بريطانيا ترفض الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها لا تعترف باستقلال أرض الصومال "وهي منطقة منفصلة عن الصومال"، وأكدت مجدداً دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة أراضي الصومال، ودعا إلى حوار بين السلطات الصومالية وإدارة منطقة أرض الصومال غير المعترف بها.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي.

وذكر البيان: “يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية وفقًا لدستورها ونظام الاتحاد الإفريقي ونظام الأمم المتحدة، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى حوار جاد بين أرض الصومال والحكومة الاتحادية الصومالية لحل الخلافات العاقة منذ أمد طويل”.

كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن سلامة أراضي الصومال "ذات أهمية بالغة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها".

مقديشو ترفض أي اعتراف أحادي بـأرض الصومال

مقديشو ترفض أي اعتراف أحادي بـأرض الصومال

اعتراف الاحتلال بـ

اعتراف الاحتلال بـ"أرض الصومال" عدوان صارخ على سيادة الصومال

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي

سانا: الانفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري

ترامب: الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا ريثما يتم الانتقال الآمن للسلطة

إدانات دولية واسعة للهجوم الأمريكي على فنزويلا وتحذيرات من تداعياته!

أجساد تحت الركام وأمل على المعبر.. عائلة جريحة تنتظر النجاة من غزة!

الخارجية الروسية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

قائد الثورة الإسلامية: إيران لن تركع وستُخضع العدو

إعلام عبري: الإحتلال يرفع الجهوزية توجسا من هجوم إيراني مفاجئ

هيمنة أمريكية-إسرائيلية تهدد العالم وعين الإعلام العبري على إيران

