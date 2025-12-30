بريطانيا ترفض الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة أراضي الصومال، ودعا إلى حوار بين السلطات الصومالية وإدارة منطقة أرض الصومال غير المعترف بها.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي.

وذكر البيان: “يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية وفقًا لدستورها ونظام الاتحاد الإفريقي ونظام الأمم المتحدة، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى حوار جاد بين أرض الصومال والحكومة الاتحادية الصومالية لحل الخلافات العاقة منذ أمد طويل”.

كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن سلامة أراضي الصومال "ذات أهمية بالغة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها".