إنقلاب الصورة

نسف جنوب اليمن يتزايد

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
يبدو أن الصراع السعودي الإماراتي في جنوب اليمن بدأ يتصاعد ويحتدم شيئاً فشيئاً، ووصل إلى حد الاصطدام.

طبعاً المسالة لها علاقة بالقوات الموالية لكلا الطرفين في جنوب اليمن.. المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.. والمجلس الرئاسي المدعوم من السعودية.

إلا أن الأمر بدأ يظهر على المستوى السياسي أيضا.. لأن المجلس الرئاسي لليمن الذي تدعمه السعودية طالب بشكل واضح خروج القوات الإماراتية من جنوب اليمن وألغى اتفاقات الدفاع المشترك القائمة وأيضا أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما في الجنوب.

إذا الموضوع بين السعودي والإماراتي في جنوب اليمن خرج من إطار صراع النفوذ إلى ما هو أبعد من ذلك.. لكن طبعا هذا الأمر كان طيلة الفترة الماضية.. لكن الآن بدأت تتحول الأمور إلى أشياء أخرى.

مسألة حضرموت والمهرة ربما فجرت الصراع بشكل كبير.. لكن لنعد قبل 24 ساعة من ظهور هذه القضية بالشكل الواضح: أصدرت الإمارات بياناً واضحاً قالت فيه إنها مستعدة لحل مسألة حضرموت والمهرة بشكل سلمي مع السعودية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

اليمن بين الغارات والإنقسامات.. إنسحاب أبوظبي وأزمة مجلس القيادة

الامارات تعلن انتهاء مهام ما تبقى من قواتها في اليمن

هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

السعودية تطالب الإمارات بالخروج الفوري من اليمن.. أمن المملكة خط أحمر

