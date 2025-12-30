الصين وتايوان.. هل بدأ العد العكسي؟

القيادة الشرقية للجيش الصيني وصفت التحركات بأنها تحذير شديد اللهجة للقوى المطالبة باستقلال الجزيرة وردع لأي تدخل خارجي.

في المقابل، دانت تايوان التحركات الصينية، وفعلت مركز استجابة عسكرية، مؤكدة جاهزية قواتها للدفاع دون السعي إلى التصعيد.

وانعكست التطورات على الملاحة الجوية، مع تعطل أكثر من 800 رحلة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات إقليمية أوسع.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من دبي المحلل السياسي الصيني د.إلهام لي، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي د.عاطف عبد الجواد.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

لماذا اختارت بكين الآن تنفيذ أكبر مناورات بالذخيرة الحية منذ عقود، ومحاكاة حصار بحري وجوي كامل؟ هل نحن أمام تحول في عقيدة الجيش الصيني من 'الردع' إلى 'الاستعداد العملياتي للغزو'؟

هل تُستخدم هذه المناورات كرد مباشر على تصريحات أو سياسات معينة صدرت عن حكومة تايبيه مؤخرًا؟ وهل هناك رابط بين التوقيت الحالي واقتراب الانتخابات التايوانية أو تغييرات في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي؟

كيف تتفاعل القوى الكبرى خصوصًا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا مع هذا التصعيد؟ وهل من المتوقع أن تترجم التحذيرات الغربية إلى خطوات عملية، كبيع أسلحة إضافية لتايوان أو نشر قوات ردع في المنطقة؟

تايوان تقول إن المناورات تخرق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فما الوضع القانوني للعمليات العسكرية في المياه الدولية المحيطة بتايوان؟ وهل يمكن اعتبار محاكاة الحصار 'عدوانًا' وفق المفاهيم الدولية، حتى لو لم يُنفَّذ فعليًا؟

ما تداعيات هذا التصعيد على دول جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي؟ وهل نشهد بداية لتصعيد أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قد يُعيد تشكيل التحالفات الإقليمية؟

تعطيل أكثر من ثمانيمئة رحلة جوية ليس مجرد إزعاج لوجستي بل رسالة اقتصادية ونفسية، كيف تخطط تايوان والشركات الدولية للتعامل مع 'الابتزاز الجوي' كأداة ضغط مستقبلية؟ وهل قد نشهد تغيّرًا في طرق الملاحة الجوية والبحرية لتفادي هذه 'المناطق الخطرة'؟

هل تنجح بكين في إيصال رسالتها إلى الداخل الصيني باعتبار هذه المناورات 'دفاعًا عن الوحدة الوطنية'، أم أن تصعيدًا كهذا قد يُولّد دعمًا شعبيًا أوسع في تايوان للاستقلال — وهو العكس تمامًا مما تريده بكين؟

إذا استمرت المناورات بنفس الوتيرة، فهل نحن أمام عد عكسي حقيقي نحو احتمال نشوب نزاع مسلح؟ وما هي 'الخطوط الحمراء' التي إذا تجاوزها أي طرف، قد تُشعل شرارة لا يمكن احتواؤها؟

