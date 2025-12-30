عاجل:
مندوب إيران: نطالب مجلس الأمن بالإدانة القاطعة للتهديد العلني باللجوء لاستخدام القوة ضدنا
مندوب إيران يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي ترامب
السيد الحوثي: نوجه التذكير لكل الأمة بواجبها الإسلامي في النصرة للشعب الفلسطيني والتحرك ضد الخطر الإسرائيلي الذي يستهدفها جميعا
السيد الحوثي لحركة حماس: الشهداء القادة فازوا بالشهادة خاتمة لجهادهم في سبيل الله في معركة طوفان الأقصى وقبل ذلك في ميدان المواجهة مع العدو الإسرائيلي
السيد عبدالملك الحوثي يوجه برقية عزاء لحركة حماس باستشهاد ثلة من قيادات كتائب القسام
الجريدة الرسمية التونسية: الرئيس قيس سعيد يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
القناة 12 الإسرائيلية: تم الاتفاق على أن تبدأ إعادة الإعمار برفح الخاضعة لسيطرة الجيش قبل نزع سلاح حماس
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترمب اتفقا على الانتقال للمرحلة 2 داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قريتي عابود والنبي صالح، شمال غرب رام الله
الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع نظيره السعودي التوترات في اليمن وقضايا إقليمية

الصين وتايوان.. هل بدأ العد العكسي؟

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش
الصين وتايوان.. هل بدأ العد العكسي؟
تصعد الصين ضغوطها العسكرية على تايوان في أكبر مناورات بالذخيرة الحية حتى الآن تحاكي حصاراً بحرياً وجوياً شاملاً للجزيرة، لليوم الثاني على التوالي، ضمن مناورات أطلقت عليها اسم مهمة العدالة.

القيادة الشرقية للجيش الصيني وصفت التحركات بأنها تحذير شديد اللهجة للقوى المطالبة باستقلال الجزيرة وردع لأي تدخل خارجي.

في المقابل، دانت تايوان التحركات الصينية، وفعلت مركز استجابة عسكرية، مؤكدة جاهزية قواتها للدفاع دون السعي إلى التصعيد.

وانعكست التطورات على الملاحة الجوية، مع تعطل أكثر من 800 رحلة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات إقليمية أوسع.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من دبي المحلل السياسي الصيني د.إلهام لي، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي د.عاطف عبد الجواد.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

لماذا اختارت بكين الآن تنفيذ أكبر مناورات بالذخيرة الحية منذ عقود، ومحاكاة حصار بحري وجوي كامل؟ هل نحن أمام تحول في عقيدة الجيش الصيني من 'الردع' إلى 'الاستعداد العملياتي للغزو'؟

هل تُستخدم هذه المناورات كرد مباشر على تصريحات أو سياسات معينة صدرت عن حكومة تايبيه مؤخرًا؟ وهل هناك رابط بين التوقيت الحالي واقتراب الانتخابات التايوانية أو تغييرات في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي؟

كيف تتفاعل القوى الكبرى خصوصًا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا مع هذا التصعيد؟ وهل من المتوقع أن تترجم التحذيرات الغربية إلى خطوات عملية، كبيع أسلحة إضافية لتايوان أو نشر قوات ردع في المنطقة؟

تايوان تقول إن المناورات تخرق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فما الوضع القانوني للعمليات العسكرية في المياه الدولية المحيطة بتايوان؟ وهل يمكن اعتبار محاكاة الحصار 'عدوانًا' وفق المفاهيم الدولية، حتى لو لم يُنفَّذ فعليًا؟

ما تداعيات هذا التصعيد على دول جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي؟ وهل نشهد بداية لتصعيد أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قد يُعيد تشكيل التحالفات الإقليمية؟

تعطيل أكثر من ثمانيمئة رحلة جوية ليس مجرد إزعاج لوجستي بل رسالة اقتصادية ونفسية، كيف تخطط تايوان والشركات الدولية للتعامل مع 'الابتزاز الجوي' كأداة ضغط مستقبلية؟ وهل قد نشهد تغيّرًا في طرق الملاحة الجوية والبحرية لتفادي هذه 'المناطق الخطرة'؟

هل تنجح بكين في إيصال رسالتها إلى الداخل الصيني باعتبار هذه المناورات 'دفاعًا عن الوحدة الوطنية'، أم أن تصعيدًا كهذا قد يُولّد دعمًا شعبيًا أوسع في تايوان للاستقلال وهو العكس تمامًا مما تريده بكين؟

إذا استمرت المناورات بنفس الوتيرة، فهل نحن أمام عد عكسي حقيقي نحو احتمال نشوب نزاع مسلح؟ وما هي 'الخطوط الحمراء' التي إذا تجاوزها أي طرف، قد تُشعل شرارة لا يمكن احتواؤها؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة في أعقاب تهديدات ترامب الجديدة

إيران مستعدة لإبرام إتفاق يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة

إردوغان: الاحتلال ‌يسعى لزعزعة استقرار القرن الأفريقي

