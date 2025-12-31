الرئيسية
عاجل:
مندوب إيران: نطالب مجلس الأمن بالإدانة القاطعة للتهديد العلني باللجوء لاستخدام القوة ضدنا
مندوب إيران يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي ترامب
السيد الحوثي: نوجه التذكير لكل الأمة بواجبها الإسلامي في النصرة للشعب الفلسطيني والتحرك ضد الخطر الإسرائيلي الذي يستهدفها جميعا
السيد الحوثي لحركة حماس: الشهداء القادة فازوا بالشهادة خاتمة لجهادهم في سبيل الله في معركة طوفان الأقصى وقبل ذلك في ميدان المواجهة مع العدو الإسرائيلي
السيد عبدالملك الحوثي يوجه برقية عزاء لحركة حماس باستشهاد ثلة من قيادات كتائب القسام
الجريدة الرسمية التونسية: الرئيس قيس سعيد يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
القناة 12 الإسرائيلية: تم الاتفاق على أن تبدأ إعادة الإعمار برفح الخاضعة لسيطرة الجيش قبل نزع سلاح حماس
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترمب اتفقا على الانتقال للمرحلة 2 داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قريتي عابود والنبي صالح، شمال غرب رام الله
الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع نظيره السعودي التوترات في اليمن وقضايا إقليمية