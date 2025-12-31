مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في اليمن".

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن السعودية يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

واعتبرت الرياض أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى " سحب قواتها من اليمن".

وفي تطور ميداني، أعلنت قوات "التحالف العربي" عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.

المزيد: اليمن بين الغارات والإنقسامات.. إنسحاب أبوظبي وأزمة مجلس القيادة

وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.

وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.

يُذكر أن الإمارات كانت قد ادعت، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهامها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.