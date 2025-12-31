وزير التربية الايراني: تدمير 750 وحدة تعليمية خلال العدوان الأمريكي والصهيوني على البلاد
الجيش الإيراني: تدمير 168 طائرة مسيّرة متنوعة للعدو الأمريكي الإسرائيلي منذ العدوان على البلاد
قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردا قاسيا على جريمة اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري
حزب الله : استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
وزير التربية والتعليم الايراني: حتى الآن استشهد 60 معلماً و250 طالباً في العدوان الامريكي الصهيوني على ايران
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود "جيش" العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بسربٍ من المسيرات الانقضاضية
ستيفان دوجاريك: الأمين العام للأمم المتحدة يذكّر بأنه لا يجوز مهاجمة البنية التحتية المدنية بحسب القانون الدولي الإنساني
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تهديدات ترامب بشنّ هجمات على الطاقة والبنى التحتية وغيرها في إيران تبعث على القلق
حركة الجهاد الإسلامي: نحذر من تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وآخرها قصف تجمع للمواطنين شرق مخيم المغازي، للتغطية على جرائم العصابات العميلة، ما أدى إلى شهداء وجرحى
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي من المظليين وإصابة آخرين وضابط كبير في وحدة الهندسة الخاصة "يهلوم" الأسبوع الماضي في لبنان

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش
مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ناقشا خلاله الأوضاع في اليمن والقضايا المؤثرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في اليمن".

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن السعودية يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

واعتبرت الرياض أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى " سحب قواتها من اليمن".

وفي تطور ميداني، أعلنت قوات "التحالف العربي" عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.

وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.

وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.

يُذكر أن الإمارات كانت قد ادعت، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهامها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش
مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ناقشا خلاله الأوضاع في اليمن والقضايا المؤثرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في اليمن".

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن السعودية يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

واعتبرت الرياض أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى " سحب قواتها من اليمن".

وفي تطور ميداني، أعلنت قوات "التحالف العربي" عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.

وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.

وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.

يُذكر أن الإمارات كانت قد ادعت، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهامها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش
مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ناقشا خلاله الأوضاع في اليمن والقضايا المؤثرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، والذي نقل أن الجانبين تبادلا الرأي حول "التوترات المستمرة في اليمن".

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن السعودية يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة الإمارات لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

واعتبرت الرياض أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى " سحب قواتها من اليمن".

وفي تطور ميداني، أعلنت قوات "التحالف العربي" عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.

وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.

وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات.

يُذكر أن الإمارات كانت قد ادعت، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنهاء جميع مهامها في اليمن، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة والخلافات المتعلقة بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

