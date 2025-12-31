عاجل:
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
نواف سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا أعتقد أن أحدا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى الحروب الأهلية
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
حكومة المجلس الرئاسي في عدن: تم إرسال بعثة من اليونسكو إلى جزيرة سقطرى بعد انتهاكات لمعاهدة حماية التراث العالمي
3 قتلى و17 جريحاً إثر أعمال شغب بمحافظة لرستان غربي إيران
وفاة طفلة فلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ جراء البرد القارس داخل الخيام

10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش
10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة
أعرب وزراء خارجية عشر دول يوم الثلاثاء عن "قلقهم البالغ" إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، واصفين الوضع بأنه "كارثي".

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إنه "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفا مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".

وأضاف البيان "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".

ودعا وزراء خارجية الدول المذكورة، كيان الاحتلال إلى السماح للمنظمات بالعمل بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع.

المزيد: 'أونروا' تستنكر قرارا إسرائيليا ضدها في القدس وتحذر من تداعياته

كما طالبوها برفع "بالقيود غير المعقولة" المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وبفتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

