عاجل:
مندوب إيران: نطالب مجلس الأمن بالإدانة القاطعة للتهديد العلني باللجوء لاستخدام القوة ضدنا
مندوب إيران يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي ترامب
السيد الحوثي: نوجه التذكير لكل الأمة بواجبها الإسلامي في النصرة للشعب الفلسطيني والتحرك ضد الخطر الإسرائيلي الذي يستهدفها جميعا
السيد الحوثي لحركة حماس: الشهداء القادة فازوا بالشهادة خاتمة لجهادهم في سبيل الله في معركة طوفان الأقصى وقبل ذلك في ميدان المواجهة مع العدو الإسرائيلي
السيد عبدالملك الحوثي يوجه برقية عزاء لحركة حماس باستشهاد ثلة من قيادات كتائب القسام
الجريدة الرسمية التونسية: الرئيس قيس سعيد يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
القناة 12 الإسرائيلية: تم الاتفاق على أن تبدأ إعادة الإعمار برفح الخاضعة لسيطرة الجيش قبل نزع سلاح حماس
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترمب اتفقا على الانتقال للمرحلة 2 داخل الخط الأصفر حيث يسيطر الجيش
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قريتي عابود والنبي صالح، شمال غرب رام الله
الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع نظيره السعودي التوترات في اليمن وقضايا إقليمية

لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٣٧ بتوقيت غرينتش
لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي نظيره الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين.

ولفت رجي في رسالته إلى أن "السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها"، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأعرب الوزير اللبناني عن "رغبته في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران (..) وضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين".

وأضاف أن "التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني".

المزید: السفير الإيراني يلتقي وزير الدفاع وقائد الجيش في لبنان

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

إيران تعترض رسمياً على تهديدات ترامب الجديدة

إيران تعترض رسمياً على تهديدات ترامب الجديدة

0% ...

آخرالاخبار

السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب

لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن

إيران تعترض رسمياً على تهديدات ترامب الجديدة

إيران مستعدة لإبرام إتفاق يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة

مندوب إيران: نطالب مجلس الأمن بالإدانة القاطعة للتهديد العلني باللجوء لاستخدام القوة ضدنا

مندوب إيران يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي ترامب

إردوغان: الاحتلال ‌يسعى لزعزعة استقرار القرن الأفريقي

السيد الحوثي: نوجه التذكير لكل الأمة بواجبها الإسلامي في النصرة للشعب الفلسطيني والتحرك ضد الخطر الإسرائيلي الذي يستهدفها جميعا

الأكثر مشاهدة

غواصات إيران.. السلاح الصامت تحت الماء

شمخاني: أي اعتداء سيقابَل برد قاسٍ وفوري يتجاوز تصوّر مخططيه

اعلام الاحتلال: المستوى السياسي أصدر توجيها بوقف العمليات العسكرية حتى عودة نتنياهو من الولايات المتحدة

مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال بمنطقة شارع روجيب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

محادثات هاتفية بين عراقجي ونظيره العماني حول الاوضاع في اليمن

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: معيشة الناس همي اليومي ووضعنا على جدول أعمالنا إجراءات أساسية لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي

بزشكيان: كلفت وزير الداخلية بالاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم

بزشكيان: الحكومة تعمل بكل طاقتها على معالجة المشكلات وتقديم استجابة مسؤولة

ترامب: إيران ربما تعاود بناء برنامجها النووي في مواقع غير التي قصفتها أميركا

نتنياهو: منحنا الرئيس ترمب جائزة إسرائيل للسلام وهي جائزة رفيعة قلما يحصل عليها أحد

ترامب: توصلنا لعدة خلاصات خلال اجتماعنا مع نتنياهو