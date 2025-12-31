لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

ولفت رجي في رسالته إلى أن "السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها"، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأعرب الوزير اللبناني عن "رغبته في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران (..) وضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين".

وأضاف أن "التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني".

المزید: السفير الإيراني يلتقي وزير الدفاع وقائد الجيش في لبنان