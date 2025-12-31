عاجل:
الشيخ نعیم قاسم :كان هدف الحاج قاسم سلیماني دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعيم قاسم : الحاج قاسم كان قائدا في قلب الميدان و هو شجاع و مقدام
الشيخ نعیم قاسم : كان هدف الحاج قاسم دعم فصائل المقاومة في المنطقة وأحباط مخططات أمريكا
الشيخ نعیم قاسم : إسقاط "داعش" في العراق تسبب باستهداف الشهيد أبو مهدي المهندس
الشيخ نعیم قاسم : انتصار الثورة في إيران قلب مشهد المنطقة بالكامل لتكون بعيدة عن سيطرة الغرب
الشيخ نعیم قاسم : زرع الكيان الإسرائيلي في المنطقة من قبل الغرب للهيمنة الثقافية والاقتصادية
العراق.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل
ترامب: وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان سيكونان ضمن فريق لحكم فنزويلا
حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو وزوجته وهو يمثّل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي
قائد الثورة الاسلامية: تختلف الاحتجاجات المشروعة عن أعمال الشغب ويجب الحوار مع المحتجين

السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب

أكدت السفارة الإيرانية في لبنان أن ما تشهده المنطقة، اليوم، من تطورات متسارعة يسلّط الضوء على الأهمية المتجددة للإرث المقاوم الذي خلّفه رجل الميدان القائد الحاج قاسم سليماني.

في بيان نشرته على صفحتها في منصة "إكس"، أضافت السفارة : "في ما يستعدّ شعب إيران، ومعه أحرار العالم، لإحياء الذكرى السنوية لشهادة الحاج قاسم إلى جانب الشهيد أبي مهدي المهندس ورفاقهما، تترسّخ القناعة بقيمة ما قدّمه هؤلاء الأبطال من جهود وتضحيات ودماء طاهرة، دفاعًا عن أمن شعوب المنطقة وحقّها في الاستقلال والعيش بعزّة وكرامة".

واكدت ان هذا الإرث الذي أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب، وجعل منها سدًّا منيعًا في مواجهة مشاريع الاستكبار القائمة على العدوانية وتوظيف الإرهاب، بوجهيه الصهيوني والتكفيري لتكريس الهيمنة.

آخرالاخبار

أعضاء في الكونغرس ينتقدون عملية فنزويلا: حرب بلا تفويض وفشل دستوري

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

اعلام أمريكي: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك حيث ستتم إجراءات التحقيق معه

الدفاع البريطانية: سلاح الجو البريطاني وطائرات فرنسية نفذوا غارة مشتركة على منشأة تحت الأرض قرب تدمر بسوريا

'المجلس الانتقالي' في اليمن: نرحب بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي يمني

وزارة الخارجية الكوبية: ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا

رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك

رودريغيز: فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة.. ونطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني يعلن أنه اتصل بالرئيس ترامب وعبر له عن معارضته للإجراء الذي نُفذ في فنزويلا

مكالمة هاتفية بين عراقجي ونظيره الفنزويلي