مصدر بالجيش السوداني للجزيرة: الدعم السريع يقصف القاعدة الجوية بمدينة كنانة بالنيل الأبيض دون وقوع إصابات
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
وسائل إعلام إسرائيليّة: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية الدائرة خلف الكواليس هي معركة الطاقة
(رويترز): كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي
مسيرة حاشدة في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على الضربات الأمريكية على فنزويلا
مسيرة حاشدة في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على ضربات أميركا لفنزويلا، ورفضا لاختطاف مادورو
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم
مسيرة حاشدة في مدينة نيويورك احتجاجا على الضربات الأمريكية على فنزويلا، ورفضا لاختطاف نيكولاس مادورو
وسائل إعلام عبرية: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية هي معركة الطاقة
وسائل إعلام عبرية: ما جرى فجر السبت في فنزويلا هو صراع واسع على موارد الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة

عراقجي: تهديدات ترامب ضد إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش
عراقجي: تهديدات ترامب ضد إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي
وصف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى إدانة هذه التصريحات الاستفزازية بشكل صريح وحازم من قبل الجميع.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الثلاثاء، أشار عراقجي، في رسالة موجهة إلى وزراء خارجية الدول، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدًا أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر أي تهديد أو لجوء إلى القوة ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول.

واشار وزير الخارجية، مستذكراً الهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران 2025، إلى أن التهديدات الأخيرة تعكس سوء نوايا أمريكا الواضحة في مواصلة عملية غير قانونية وعدوانية، ستتحمل تبعاتها.

كما لفت عراقجي الانتباه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي الرسمي بدور بلاده المباشر في هجمات يونيو/حزيران 2025 على مواطنين إيرانيين وبنية تحتية حيوية ومنشآت نووية سلمية في إيران، مؤكداً أن هذه الأعمال تُعد مثالاً صارخاً على انتهاك جسيم للقانون الدولي، وتستوجب محاسبة المسؤولين الأمريكيين المعنيين جنائياً.

وفي جانب آخر من الرسالة، اعتبر تهديد الرئيس الأمريكي لدولة عضو في الأمم المتحدة في سياق دعم الكيان الإسرائيلي دليلاً على ازدواجية المعايير وإضعافاً خطيراً لنظام عدم الانتشار النووي، وشدد على أن دعم الولايات المتحدة غير المشروط للكيان الإسرائيلي، بوصفه الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، قد عرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر الشديد.

وحذّر وزير الخارجية الايراني من العواقب الوخيمة للصمت إزاء هذه التهديدات والأعمال غير القانونية، مؤكداً أن خلق جو من الإفلات من العقاب قد شجّع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على مواصلة سلوكهما العدواني، ويُشكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن العالميين.

المزيد: إيران تعترض رسمياً على تهديدات ترامب الجديدة

واختتم عراقجي حديثه بالتأكيد على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأصيل وغير القابل للطعن في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مُعلناً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد بحزم وباعث على الندم على أي عدوان.

كما نقلت وزارة الخارجية احتجاج إيران الشديد على التصريحات الاستفزازية والتهديدات غير القانونية للرئيس الأمريكي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في رسالتين منفصلتين.

لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

10 دول تحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة

مصدر بالجيش السوداني للجزيرة: الدعم السريع يقصف القاعدة الجوية بمدينة كنانة بالنيل الأبيض دون وقوع إصابات

غزة.. معاناة انسانية وصمود لاينكسر

دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا بسبب فنزويلا

الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار

وسائل إعلام إسرائيليّة: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية الدائرة خلف الكواليس هي معركة الطاقة

ما هو سر عجز الجیش الإسرائيلي عن تدمير شبكة الأنفاق في غزة بالكامل

مرتفعات الجولان السورية بين نتنياهو وترامب والجولاني

(رويترز): كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي

مسيرة حاشدة في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على الضربات الأمريكية على فنزويلا

مسيرة حاشدة في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على ضربات أميركا لفنزويلا، ورفضا لاختطاف مادورو