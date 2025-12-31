عراقجي: تهديدات ترامب ضد إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الثلاثاء، أشار عراقجي، في رسالة موجهة إلى وزراء خارجية الدول، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، مؤكدًا أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر أي تهديد أو لجوء إلى القوة ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول.

واشار وزير الخارجية، مستذكراً الهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران 2025، إلى أن التهديدات الأخيرة تعكس سوء نوايا أمريكا الواضحة في مواصلة عملية غير قانونية وعدوانية، ستتحمل تبعاتها.

كما لفت عراقجي الانتباه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي الرسمي بدور بلاده المباشر في هجمات يونيو/حزيران 2025 على مواطنين إيرانيين وبنية تحتية حيوية ومنشآت نووية سلمية في إيران، مؤكداً أن هذه الأعمال تُعد مثالاً صارخاً على انتهاك جسيم للقانون الدولي، وتستوجب محاسبة المسؤولين الأمريكيين المعنيين جنائياً.

وفي جانب آخر من الرسالة، اعتبر تهديد الرئيس الأمريكي لدولة عضو في الأمم المتحدة في سياق دعم الكيان الإسرائيلي دليلاً على ازدواجية المعايير وإضعافاً خطيراً لنظام عدم الانتشار النووي، وشدد على أن دعم الولايات المتحدة غير المشروط للكيان الإسرائيلي، بوصفه الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، قد عرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر الشديد.

وحذّر وزير الخارجية الايراني من العواقب الوخيمة للصمت إزاء هذه التهديدات والأعمال غير القانونية، مؤكداً أن خلق جو من الإفلات من العقاب قد شجّع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على مواصلة سلوكهما العدواني، ويُشكّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن العالميين.

واختتم عراقجي حديثه بالتأكيد على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأصيل وغير القابل للطعن في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مُعلناً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد بحزم وباعث على الندم على أي عدوان.

كما نقلت وزارة الخارجية احتجاج إيران الشديد على التصريحات الاستفزازية والتهديدات غير القانونية للرئيس الأمريكي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في رسالتين منفصلتين.