قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
مصادر فلسطينية محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
نواف سلام: لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا أعتقد أن أحدا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى الحروب الأهلية
القناة 12 الإسرائيلية: المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإقالة بن غفير بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة
حكومة المجلس الرئاسي في عدن: تم إرسال بعثة من اليونسكو إلى جزيرة سقطرى بعد انتهاكات لمعاهدة حماية التراث العالمي

توقف مفاجئ لشبكات الإنترنت في الأراضي المحتلة وسط شكوك بهجوم سيبراني

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش
توقف مفاجئ لشبكات الإنترنت في الأراضي المحتلة وسط شكوك بهجوم سيبراني
توقفت شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول بشكل مفاجئ في الأراضي المحتلة، ما أثر على ملايين المستخدمين وأثار حالة من الارتباك. ورجحت وسائل إعلام عبرية أن يكون العطل نتيجة هجوم سيبراني محتمل، فيما لم تصدر السلطات حتى الآن تأكيدًا رسميًا حول سبب الانقطاع.

وأفادت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، في بيان رسمي، بحدوث عطل في شبكات الهاتف المحمول التابعة لشركتي “بارتنر” و“هوت موبايل”، مؤكدة أن سبب العطل “غير معروف حتى الآن”، وأن الفرق الفنية تواصل العمل لتحديد مصدر الخلل ومعالجته.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن عطلا واسعا أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق مختلفة، ما تسبب بانقطاعات في التصفح عبر الهواتف المحمولة، وتعطل خدمات الإنترنت، إضافة إلى توقف عدد من التطبيقات والمواقع الرئيسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانقطاعات المتزامنة التي طالت شبكتي "بارتنر" و"سيلكوم"، وهما من أكبر مزودي خدمات الهاتف والإنترنت، أثارت شكوكًا بشأن وجود خلل واسع في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وليس مجرد عطل تقني محدود.

كما أفادت التقارير برصد اضطرابات شملت خدمات الحوسبة السحابية، وأنظمة معالجة بطاقات الائتمان، وبعض خدمات النقل العام، الأمر الذي عزز فرضية وقوع حدث تقني استثنائي واسع النطاق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تقنية قولها إن “الحدث لا يبدو عطلًا موضعيًا أو محليًا"، موضحة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي" على أن ما جرى ناتج عن هجوم سيبراني، رغم أن تزامن الأعطال في شبكات الهاتف المحمول والألياف الضوئية دفع الجهات المختصة إلى متابعة التطورات عن كثب.

ممداني 'عمدة نيويورك' يوقع امرا بالغاء حظر مقاطعة كيان 'اسرائيل'

زهران ممداني في حفل تنصيبه: للفلسطينيين مستقبل في نيويورك

منظمة 'اطباء بلا حدود' تنفي أي صلة لموظفيها بالمقاومة

جلالي: جبهة المقاومة لن تهزم خلافا لما يتصوره الاعداء

في ذكرى استشهاده السادسة.. سليماني حاضر في وجدان الإيرانيين

مادورو: مستعدون لاتفاق مع أمريكا لمكافحة التهريب والاستثمار النفطي في فنزويلا

عراقجي يعزي باستشهاد ضابط في حرس الحدود اثر البرد القارس والعواصف الثلجية

الخارجية الروسية: التصعيد حول البرنامج النووي الإيراني مسار خاطئ ويقود إلى طريق مسدود