توقف مفاجئ لشبكات الإنترنت في الأراضي المحتلة وسط شكوك بهجوم سيبراني

وأفادت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، في بيان رسمي، بحدوث عطل في شبكات الهاتف المحمول التابعة لشركتي “بارتنر” و“هوت موبايل”، مؤكدة أن سبب العطل “غير معروف حتى الآن”، وأن الفرق الفنية تواصل العمل لتحديد مصدر الخلل ومعالجته.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن عطلا واسعا أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق مختلفة، ما تسبب بانقطاعات في التصفح عبر الهواتف المحمولة، وتعطل خدمات الإنترنت، إضافة إلى توقف عدد من التطبيقات والمواقع الرئيسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانقطاعات المتزامنة التي طالت شبكتي "بارتنر" و"سيلكوم"، وهما من أكبر مزودي خدمات الهاتف والإنترنت، أثارت شكوكًا بشأن وجود خلل واسع في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وليس مجرد عطل تقني محدود.

كما أفادت التقارير برصد اضطرابات شملت خدمات الحوسبة السحابية، وأنظمة معالجة بطاقات الائتمان، وبعض خدمات النقل العام، الأمر الذي عزز فرضية وقوع حدث تقني استثنائي واسع النطاق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تقنية قولها إن “الحدث لا يبدو عطلًا موضعيًا أو محليًا"، موضحة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي" على أن ما جرى ناتج عن هجوم سيبراني، رغم أن تزامن الأعطال في شبكات الهاتف المحمول والألياف الضوئية دفع الجهات المختصة إلى متابعة التطورات عن كثب.