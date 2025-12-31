أزمة غير مسبوقة بين القضاء وحكومة اليمين تهز "إسرائيل"

وفي رد رسمي صدر اليوم، وصف "عميت" تصريحات "سموتريتش" بأنها "كلام بذيء تجاوز الخط الأحمر"، مؤكدا أنها لن تؤثر على مساره أو على أداء الجهاز القضائي، ولن تنال من استقلاله.

وأوضح "عميت"، في رسالة وجهها إلى القضاة وأفراد الجهاز القضائي، أنه تلقى منذ مساء أمس عشرات الرسائل من قضاة ورؤساء محاكم عبّروا فيها عن شعورهم بالإهانة الشخصية، وعن القلق من المساس بمكانة السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الهجوم لم يستهدفه شخصيا فحسب، بل طال المؤسسة القضائية برمتها.

وحذّر عميت من خطورة مثل هذه الهجمات، معتبرا أنها تهدف إلى تقويض مكانة المحاكم ودورها في أي نظام يدّعي الديمقراطية، مشددا على أن قوة الجهاز القضائي تستمد من أدائه المهني اليومي، وليس من الرد على التحريض السياسي، حسب زعمه.

وكان سموتريتش قد شن، أمس، هجوما غير مسبوق على رئيس المحكمة العليا، واصفا إياه بـ"المهووس العنيف"، ومهددا بـ"سحقه"، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والقضائية في الكيان.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أصدرت السلطة القضائية في الكيان بيانًا أكدت فيه أن التهديدات الموجهة إلى القضاة لا تندرج ضمن إطار حرية التعبير أو النقاش العام المشروع، ووصفتها بأنها "بالغة الخطورة"، خاصة لصدورها عن مسؤول منتخب.