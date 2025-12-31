عاجل:
مصدر بالجيش السوداني للجزيرة: الدعم السريع يقصف القاعدة الجوية بمدينة كنانة بالنيل الأبيض دون وقوع إصابات
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
وسائل إعلام إسرائيليّة: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية الدائرة خلف الكواليس هي معركة الطاقة
(رويترز): كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم
أزمة غير مسبوقة بين القضاء وحكومة اليمين تهز "إسرائيل"

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش
أزمة غير مسبوقة بين القضاء وحكومة اليمين تهز
شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" أزمة غير مسبوقة بين القضاء وحكومة اليمين المتطرف، بعدما هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، في تصريحات وصفها الأخير بأنها «تجاوزت الخط الأحمر» وتهدد استقلال القضاء.

وفي رد رسمي صدر اليوم، وصف "عميت" تصريحات "سموتريتش" بأنها "كلام بذيء تجاوز الخط الأحمر"، مؤكدا أنها لن تؤثر على مساره أو على أداء الجهاز القضائي، ولن تنال من استقلاله.

وأوضح "عميت"، في رسالة وجهها إلى القضاة وأفراد الجهاز القضائي، أنه تلقى منذ مساء أمس عشرات الرسائل من قضاة ورؤساء محاكم عبّروا فيها عن شعورهم بالإهانة الشخصية، وعن القلق من المساس بمكانة السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الهجوم لم يستهدفه شخصيا فحسب، بل طال المؤسسة القضائية برمتها.

وحذّر عميت من خطورة مثل هذه الهجمات، معتبرا أنها تهدف إلى تقويض مكانة المحاكم ودورها في أي نظام يدّعي الديمقراطية، مشددا على أن قوة الجهاز القضائي تستمد من أدائه المهني اليومي، وليس من الرد على التحريض السياسي، حسب زعمه.

وكان سموتريتش قد شن، أمس، هجوما غير مسبوق على رئيس المحكمة العليا، واصفا إياه بـ"المهووس العنيف"، ومهددا بـ"سحقه"، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والقضائية في الكيان.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أصدرت السلطة القضائية في الكيان بيانًا أكدت فيه أن التهديدات الموجهة إلى القضاة لا تندرج ضمن إطار حرية التعبير أو النقاش العام المشروع، ووصفتها بأنها "بالغة الخطورة"، خاصة لصدورها عن مسؤول منتخب.

