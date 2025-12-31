زلزال إنساني في غزة.. 1.6 مليون فلسطيني يواجهون الجوع والبرد القارس

وأكد "عدنان أبو حسنة" المستشار الإعلامي للوكالة أن إجراءات الاحتلال تعيق إدخال المواد الإنسانية الضرورية لفصل الشتاء، في وقت يضرب فيه القطاع منخفض جوي قاسٍ أدى إلى اقتلاع آلاف الخيام المتهالكة، كما يحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بخيام وأغطية وملابس ومواد غذائية تكفي القطاع لثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن المنخفض الجوي تسبب في اجتياح مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي لمناطق واسعة، وأن غالبية الخيام المقامة عشوائية ولا توفر حماية حقيقية للنازحين، فيما أصبحت الخيام الحقيقية بالية بعد موجات نزوح متكررة ولم تعد قادرة على مقاومة العواصف.

وقال أبو حسنة "يشعر سكان غزة أن الحرب ما زالت مستمرة، لكن بأشكال أخرى، عبر تدهور الأوضاع الإنسانية ومنع إدخال الغذاء والدواء وقطع الغيار والمعدات الأساسية."

وأضاف أن المنخفض الحالي تسبب في تسجيل ثلاث حالات وفاة منذ بدايته، آخرها لطفل رضيع توفي جراء البرد القارس.

وأوضح أن الأونروا تؤوي نحو 80 ألف نازح في مراكز الإيواء الرسمية، بينما يتجمع مئات الآلاف حول هذه المراكز، رغم محدودية الإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن الوضع الإنساني في غزة يشكل زلزالا أو تسوناميا إنسانيا يفوق قدرات الأونروا والبلديات المدمرة، محذرا من عودة الأوضاع إلى مربع المجاعة والانهيار الشامل إذا استمرت القيود على إدخال المواد الأساسية.