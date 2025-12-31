عاجل:
رجال المقاومة الإسلامية يستهدفون دبابة 'ميركافا' في بلدة البياضة جنوبي لبنان ويحققون إصابة مباشرة
إعلام العدو: منذ صباح اليوم الثلاثاء، أطلق حزب الله أكثر من 50 صاروخا على شمال 'اسرائيل'
وزير الدفاع الإيطالي: الحرب مع إيران وضعت القيادة الأمريكية على المحك
المقاومة العراقية 'سرايا أولياء الدم' تبث مشاهد من استهداف قواعد أميركية في المنطقة بسرب من الطائرات المسيرة يوم أمس الاثنين
جبهة الاحتلال الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا والجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان
التلفزيون الإيراني: العدوان استهدف صباح اليوم مناطق سكنية شرق وغرب طهران وكنيساً يهودياً ومطار مهرآباد ومحولة كهرباء
مسؤول أمني في محافظة البرز: استشهاد 18 مدنياً بينهم أطفال وإصابة 24 إثر استهداف العدوان الأميركي الإسرائيلي على مناطق سكنية
متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: نجري ترتيبات خاصة تتعلق بمضيق هرمز
ممثل اليهود في البرلمان: الكيان الإسرائيلي لم يرحم حتى اليهود في إيران فدمر الكنيس بطهران بالكامل
المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبابتي ميركافا في مشروع الطيبة بمحلقتين انقضاضيتين وتحقق إصابات مباشرة

زلزال إنساني في غزة.. 1.6 مليون فلسطيني يواجهون الجوع والبرد القارس

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش
زلزال إنساني في غزة.. 1.6 مليون فلسطيني يواجهون الجوع والبرد القارس
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأربعاء، من أن 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون مستويات خطرة من سوء التغذية، فيما يواجه النازحون البرد القارس وخيامًا متهالكة وسط شح المساعدات الإنسانية المحتجزة، ما يهدد حياة الأطفال والعائلات ويقود القطاع نحو كارثة إنسانية شاملة.

وأكد "عدنان أبو حسنة" المستشار الإعلامي للوكالة أن إجراءات الاحتلال تعيق إدخال المواد الإنسانية الضرورية لفصل الشتاء، في وقت يضرب فيه القطاع منخفض جوي قاسٍ أدى إلى اقتلاع آلاف الخيام المتهالكة، كما يحتجز نحو 6 آلاف شاحنة محملة بخيام وأغطية وملابس ومواد غذائية تكفي القطاع لثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن المنخفض الجوي تسبب في اجتياح مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي لمناطق واسعة، وأن غالبية الخيام المقامة عشوائية ولا توفر حماية حقيقية للنازحين، فيما أصبحت الخيام الحقيقية بالية بعد موجات نزوح متكررة ولم تعد قادرة على مقاومة العواصف.

إقرأ أيضا| مدير عام منظمة الصحة العالمية: تفاقم المجاعة في غزة ومئات الآلاف مهددون بسوء التغذية

وقال أبو حسنة "يشعر سكان غزة أن الحرب ما زالت مستمرة، لكن بأشكال أخرى، عبر تدهور الأوضاع الإنسانية ومنع إدخال الغذاء والدواء وقطع الغيار والمعدات الأساسية."

وأضاف أن المنخفض الحالي تسبب في تسجيل ثلاث حالات وفاة منذ بدايته، آخرها لطفل رضيع توفي جراء البرد القارس.

وأوضح أن الأونروا تؤوي نحو 80 ألف نازح في مراكز الإيواء الرسمية، بينما يتجمع مئات الآلاف حول هذه المراكز، رغم محدودية الإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن الوضع الإنساني في غزة يشكل زلزالا أو تسوناميا إنسانيا يفوق قدرات الأونروا والبلديات المدمرة، محذرا من عودة الأوضاع إلى مربع المجاعة والانهيار الشامل إذا استمرت القيود على إدخال المواد الأساسية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

آخرالاخبار

الصين تقرر رفع أسعار الوقود مجددا

الجحيم سيصل الى الكيان

رجال المقاومة الإسلامية يستهدفون دبابة 'ميركافا' في بلدة البياضة جنوبي لبنان ويحققون إصابة مباشرة

إعلام العدو: منذ صباح اليوم الثلاثاء، أطلق حزب الله أكثر من 50 صاروخا على شمال 'اسرائيل'

وقفة تضامنية مع إيران في الناصرية عنوانها توحيد الكلمة والصمود

وزير الدفاع الإيطالي: الحرب مع إيران وضعت القيادة الأمريكية على المحك

المقاومة العراقية 'سرايا أولياء الدم' تبث مشاهد من استهداف قواعد أميركية في المنطقة بسرب من الطائرات المسيرة يوم أمس الاثنين

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من دخول العالم في "أبريل أسود"

جبهة الاحتلال الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا والجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين بشدة الهجوم على بنى ايران التحتية

الأكثر مشاهدة

استهداف موقع تجمع قادة وضباط أمريكيين في الموجة 97 من الوعد الصادق 4

إيران: لو كان ضمير الأمم المتحدة حيّا لما سكتت أمام تهديدات ترامب

الصحة الايرانية: اخلاء 8 مستشفيات جراء العدوان الاميركي الصهيوني على البلاد

مباحثات هاتفية بين عراقجي ولافروف حول التطورات الإقليمية والعدوان على إيران

وزير العدل: الهجوم على المناطق السكنية والمدنيين جريمة حرب

مقر خاتم الأنبياء: الأمريكيون اضطروا إلى قصف معداتهم وجنودهم

يديعوت أحرونوت: سقوط رؤوس متفجرة وشظايا في 15 موقعا وسط "إسرائيل" إثر هجوم صاروخي إيراني

الإعلام العبري: سقوط صواريخ انشطارية إيرانية في 7 مناطق بينها "بيتاح تيكفا" و"رمات غان" و"تل أبيب"

الإعلام العبري: أضرار جسيمة وحرائق في بتاح تكفا شرقي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني

الإعلام العبري: 3 مصابين أحدهم بجروح خطيرة في تل أبيب الكبرى إثر هجوم صاروخي إيراني

الإعلام العبري: سقوط صواريخ انشطارية في أكثر من 15 منطقة في الوسط