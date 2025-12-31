عاجل:
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي: قواتنا تصدت لهجوم استهدف حضرموت
مجلس غرف طوارئ شمال دارفور: منطقة أمبرو تعيش أوضاعا مأساوية أدت لنزوح أكثر من 6500 أسرة قسريا
سلطات زابوروجيا: أكثر من 700 هجوم روسي على أراضي المقاطعة خلال الساعات الماضية
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
مصادر فلسطينية محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة
هيئة بث الاحتلال عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يكون هناك أي تدخل تركي في غزة
نواف سلام: إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقر في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار

تمارين بسيطة للعين تقلل الإجهاد الناتج عن الشاشات

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش
تمارين بسيطة للعين تقلل الإجهاد الناتج عن الشاشات
مع تزايد الوقت أمام الشاشات، أصبح إجهاد العين وجفافها شائعًا، حیث ينصح خبراء العيون بممارسة تمارين بسيطة يوميًا تساعد على تخفيف التوتر العضلي وتحسين صحة البصر.

وتؤكد الدكتورة تاتيانا بافلوفا الأستاذة المشاركة بقسم طب العيون في جامعة بيروغوف، أن النظر المستمر إلى الشاشات يجبر عضلات العين على التوتر، مما يؤدي تدريجيًا إلى إرهاق العين، جفافها، وأحيانًا فقدان مؤقت للبصر. وتشير إلى أن ممارسة تمارين العين بانتظام، مثل استراحة النظر بعيدًا وحركات العين المختلفة، تساعد على تخفيف الإجهاد وتعزز الدورة الدموية حول العين.

وتشرح الطبيبة أن العضلات المكيفة داخل العين تتوتر لتغيير شكل العدسة للتركيز، بينما تحافظ عضلات محيط العين على تثبيت النظر على الجسم المحدد. وعند العمل عن قرب لفترات طويلة، تبقى هذه العضلات متوترة، ما يزيد من إجهاد العين تدريجيا.

تمارين العين لتخفيف الإجهاد

وتشير بافلوفا إلى أن ممارسة تمارين العين تساعد على:

تخفيف إجهاد عضلات العين.

تحسين الدورة الدموية.

تعزيز التركيز وتقليل خطر تشنج عضلات التكيف، خصوصا لدى الأطفال.

كما توصي بممارسة التمارين مرتين إلى ثلاث يوميا، خاصة بعد 20-30 دقيقة من القراءة أو العمل أمام الشاشة.

وتشمل التمارين:

- استراحة النظر بعيدا: كل 20 دقيقة من العمل على الكمبيوتر أو الهاتف، انظر إلى جسم يبعد حوالي 6 أمتار لمدة 20 ثانية.

- تمرين العلامة على الزجاج: انظر إلى مسافة بعيدة من النافذة 20 ثانية، ثم إلى علامة على الزجاج من مسافة 30-40 سم، وكرر خمس مرات.

- تمرين الرسم بالعينين: حرك النظر ببطء لأعلى ولأسفل، ولليمين واليسار، وفي دائرة في كلا الاتجاهين.

- تمرين الرمش: رمش العين بسرعة لمدة 30 ثانية ثم أغلقها للاسترخاء، علما أن معدل الرمش الطبيعي هو مرة كل 10-12 ثانية.

وتؤكد الطبيبة أن هذه الإجراءات البسيطة تساعد على حماية العينين وتقليل المشكلات الناتجة عن الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

دراسة جديدة تكشف فوائد النباتات في حماية العين

دراسة جديدة تكشف فوائد النباتات في حماية العين

خبر سار لمرضى القلب..دواء أكثر فعالية من

خبر سار لمرضى القلب..دواء أكثر فعالية من "الأسبرين"

0% ...

آخرالاخبار

جيش الاحتلال ينشر لواء متطرفا من 'الحريديم' جنوبي سوريا

تصعيد إسرائيلي إعلامي ضد إيران عقب لقاء نتنياهو وترامب!

خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي

حل الازمة الاقتصادية أولى اولويات الحكومة لكن العدو يسعى لتحويلها لأزمة أمنية

شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

مستوطنون يعتدون على اهالي شمال اريحا ويقتحمون مسجدا في سلفيت

اليمن.. عدوان سعودي يستهدف مدنيين في المناطق الحدودية

المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي: قواتنا تصدت لهجوم استهدف حضرموت

زهران ممداني في حفل تنصيبه: للفلسطينيين مستقبل في نيويورك

مجلس غرف طوارئ شمال دارفور: منطقة أمبرو تعيش أوضاعا مأساوية أدت لنزوح أكثر من 6500 أسرة قسريا