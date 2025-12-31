تمارين بسيطة للعين تقلل الإجهاد الناتج عن الشاشات

وتؤكد الدكتورة تاتيانا بافلوفا الأستاذة المشاركة بقسم طب العيون في جامعة بيروغوف، أن النظر المستمر إلى الشاشات يجبر عضلات العين على التوتر، مما يؤدي تدريجيًا إلى إرهاق العين، جفافها، وأحيانًا فقدان مؤقت للبصر. وتشير إلى أن ممارسة تمارين العين بانتظام، مثل استراحة النظر بعيدًا وحركات العين المختلفة، تساعد على تخفيف الإجهاد وتعزز الدورة الدموية حول العين.

وتشرح الطبيبة أن العضلات المكيفة داخل العين تتوتر لتغيير شكل العدسة للتركيز، بينما تحافظ عضلات محيط العين على تثبيت النظر على الجسم المحدد. وعند العمل عن قرب لفترات طويلة، تبقى هذه العضلات متوترة، ما يزيد من إجهاد العين تدريجيا.

تمارين العين لتخفيف الإجهاد

وتشير بافلوفا إلى أن ممارسة تمارين العين تساعد على:

تخفيف إجهاد عضلات العين.

تحسين الدورة الدموية.

تعزيز التركيز وتقليل خطر تشنج عضلات التكيف، خصوصا لدى الأطفال.

كما توصي بممارسة التمارين مرتين إلى ثلاث يوميا، خاصة بعد 20-30 دقيقة من القراءة أو العمل أمام الشاشة.

وتشمل التمارين:

- استراحة النظر بعيدا: كل 20 دقيقة من العمل على الكمبيوتر أو الهاتف، انظر إلى جسم يبعد حوالي 6 أمتار لمدة 20 ثانية.

- تمرين العلامة على الزجاج: انظر إلى مسافة بعيدة من النافذة 20 ثانية، ثم إلى علامة على الزجاج من مسافة 30-40 سم، وكرر خمس مرات.

- تمرين الرسم بالعينين: حرك النظر ببطء لأعلى ولأسفل، ولليمين واليسار، وفي دائرة في كلا الاتجاهين.

- تمرين الرمش: رمش العين بسرعة لمدة 30 ثانية ثم أغلقها للاسترخاء، علما أن معدل الرمش الطبيعي هو مرة كل 10-12 ثانية.

وتؤكد الطبيبة أن هذه الإجراءات البسيطة تساعد على حماية العينين وتقليل المشكلات الناتجة عن الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.