معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد هذا الفشل الفاضح والثقيل، سارع ترامب شخصياً وبشكل متعجل ومضطرب إلى عقد عدة مؤتمرات صحفية في محاولة للتغطية على هذا الفشل وتصويره على أنه عملية إنقاذ لطيار
معلومات خاصة بـ"برس تي في": في هذه العملية الفاشلة، لم تتمكن القوات الخاصة الأمريكية حتى من تشغيل مروحيات “ليتل بيرد”، حيث تم تدمير بعضها على الأرض، وبعضها الآخر داخل الطائرة C130 الثانية
معلومات خاصة بـ"برس تي في": كما نفذت هذه المقاتلات قصفاً مكثفاً وعنيفاً لمعداتها الخاصة لمنع وقوعها في أيدي القوات المسلحة الإيرانية
معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد إجلاء قوات الكوماندوز الأمريكية ومغادرة طائرات الإنقاذ، قامت المقاتلات الأمريكية بإنشاء طوق ناري بقطر 5 كيلومترات لمنع اقتراب القوات الإيرانية من موقع هبوط طائرات C130 التي تُركت في المطار المهجور
معلومات خاصة بـ"برس تي في": من بين هذه الأدلة، وثائق تعريف تعود لأحد الضباط الأمريكيين تُركت في الموقع
معلومات خاصة بـ"برس تي في": وقد نُفذت عملية الإنقاذ هذه – نتيجة وقوع القوات المنفذة في كمين – بسرعة وعجلة شديدتين لدرجة أن بعض الجنود والضباط تركوا معداتهم في المنطقة من أجل النجاة بحياتهم والهروب من الخطر
معلومات خاصة بـ"برس تي في": قامت الولايات المتحدة بسرعة بإرسال عدة طائرات أصغر إلى المنطقة لإجلاء قواتها، وتمكنت بصعوبة من جمعهم وإخراجهم من المأزق
معلومات خاصة بـ"برس تي في": وبعد أن أدركت القوات الخاصة أنها وقعت في الفخ الإيراني، تم فوراً – بقرار من غرفة العمليات في البيت الأبيض – تحويل العملية الرئيسة للتسلل إلى الموقع النووي إلى عملية إنقاذ لعشرات من قوات الكوماندوز الأميركيين الذين كانوا تحت نيران القوات الايرانية
معلومات خاصة بـ"برس تي في": في هذه اللحظة، تحولت الطائرات والمروحيات وقوات الكوماندوز التي نزلت من الطائرة الأولى إلى أهداف مثالية للقوات المسلحة الإيرانية
معلومات خاصة بـ"برس تي في": كما وصلت مروحيتان من طراز بلاك هوك إلى الموقع بعد هبوط الطائرة الثانية

إيران تقر مشروع قانون الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش
إيران تقر مشروع قانون الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة
وافق مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بانضمام إيران إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الجلسة العلنية، ناقش اعضاء المجلس تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع القانون المتعلق بانضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلی "اتفاقية مكة المكرمة" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وقد تم إقرار هذا المشروع بموافقة 186 نائبا.

ووفقا للمادة الوحيدة التي أُقرت من قبل النواب، يُسمح لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالانضمام الى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون بين سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، التي تتضمن ديباجة و23 مادة، وفقا للملحق المرفق، كما يُخول إيداع وثائق الانضمام لدى أمانة الأمم المتحدة.

إيران تقر مشروع قانون الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش
إيران تقر مشروع قانون الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة
وافق مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بانضمام إيران إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الجلسة العلنية، ناقش اعضاء المجلس تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع القانون المتعلق بانضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلی "اتفاقية مكة المكرمة" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وقد تم إقرار هذا المشروع بموافقة 186 نائبا.

ووفقا للمادة الوحيدة التي أُقرت من قبل النواب، يُسمح لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالانضمام الى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون بين سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، التي تتضمن ديباجة و23 مادة، وفقا للملحق المرفق، كما يُخول إيداع وثائق الانضمام لدى أمانة الأمم المتحدة.

إيران تقر مشروع قانون الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش
إيران تقر مشروع قانون الانضمام لاتفاقية مكة المكرمة
وافق مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بانضمام إيران إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الجلسة العلنية، ناقش اعضاء المجلس تقرير اللجنة القضائية والقانونية بشأن مشروع القانون المتعلق بانضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلی "اتفاقية مكة المكرمة" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وقد تم إقرار هذا المشروع بموافقة 186 نائبا.

ووفقا للمادة الوحيدة التي أُقرت من قبل النواب، يُسمح لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالانضمام الى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون بين سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، التي تتضمن ديباجة و23 مادة، وفقا للملحق المرفق، كما يُخول إيداع وثائق الانضمام لدى أمانة الأمم المتحدة.

معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد هذا الفشل الفاضح والثقيل، سارع ترامب شخصياً وبشكل متعجل ومضطرب إلى عقد عدة مؤتمرات صحفية في محاولة للتغطية على هذا الفشل وتصويره على أنه عملية إنقاذ لطيار

معلومات خاصة بـ"برس تي في": في هذه العملية الفاشلة، لم تتمكن القوات الخاصة الأمريكية حتى من تشغيل مروحيات “ليتل بيرد”، حيث تم تدمير بعضها على الأرض، وبعضها الآخر داخل الطائرة C130 الثانية

معلومات خاصة بـ"برس تي في": كما نفذت هذه المقاتلات قصفاً مكثفاً وعنيفاً لمعداتها الخاصة لمنع وقوعها في أيدي القوات المسلحة الإيرانية

معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد إجلاء قوات الكوماندوز الأمريكية ومغادرة طائرات الإنقاذ، قامت المقاتلات الأمريكية بإنشاء طوق ناري بقطر 5 كيلومترات لمنع اقتراب القوات الإيرانية من موقع هبوط طائرات C130 التي تُركت في المطار المهجور

معلومات خاصة بـ"برس تي في": من بين هذه الأدلة، وثائق تعريف تعود لأحد الضباط الأمريكيين تُركت في الموقع

معلومات خاصة بـ"برس تي في": وقد نُفذت عملية الإنقاذ هذه – نتيجة وقوع القوات المنفذة في كمين – بسرعة وعجلة شديدتين لدرجة أن بعض الجنود والضباط تركوا معداتهم في المنطقة من أجل النجاة بحياتهم والهروب من الخطر

معلومات خاصة بـ"برس تي في": قامت الولايات المتحدة بسرعة بإرسال عدة طائرات أصغر إلى المنطقة لإجلاء قواتها، وتمكنت بصعوبة من جمعهم وإخراجهم من المأزق

معلومات خاصة بـ"برس تي في": وبعد أن أدركت القوات الخاصة أنها وقعت في الفخ الإيراني، تم فوراً – بقرار من غرفة العمليات في البيت الأبيض – تحويل العملية الرئيسة للتسلل إلى الموقع النووي إلى عملية إنقاذ لعشرات من قوات الكوماندوز الأميركيين الذين كانوا تحت نيران القوات الايرانية

معلومات خاصة بـ"برس تي في": في هذه اللحظة، تحولت الطائرات والمروحيات وقوات الكوماندوز التي نزلت من الطائرة الأولى إلى أهداف مثالية للقوات المسلحة الإيرانية

معلومات خاصة بـ"برس تي في": كما وصلت مروحيتان من طراز بلاك هوك إلى الموقع بعد هبوط الطائرة الثانية

