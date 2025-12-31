عاجل:
متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية
كوريا الشمالية: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا أخطر أشكال التعدي على السيادة
وسائل إعلام يونانية: إغلاق المجال الجوي اليوناني ووقف حركة المطارات بعد عطل في أنظمة الاتصالات
التلفزيون اليمني الرسمي: قوات درع الوطن تدخل مدينة المكلا وتنتشر في شوارعها
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب
مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في مواصي خان يونس
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
وسائل إعلام إسرائيليّة: المخدرات مجرد ذريعة لترامب ليحاصر محور النفط والمعركة الحقيقية الدائرة خلف الكواليس هي معركة الطاقة
(رويترز): كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي
مسيرة حاشدة في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا احتجاجا على الضربات الأمريكية على فنزويلا

اتهامات بالإرهاب وتصعيد غير مسبوق.. السودان يهاجم الإمارات في ملف اليمن

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش
اتهامات بالإرهاب وتصعيد غير مسبوق.. السودان يهاجم الإمارات في ملف اليمن
على وقع تصعيد غير مسبوق في ملف اليمن، دخل السودان على خط الأزمة باتهامات صريحة للإمارات بـ"دعم الإرهاب وتقويض الشرعية" معلنًا مساندته الكاملة للسعودية في إجراءاتها الأخيرة، فيما دعت الكويت إلى التهدئة والحفاظ على تماسك البيت الخليجي وسط مخاوف من اتساع رقعة الخلاف الإقليمي.

ودعت الخرطوم جميع الأطراف في اليمن إلى ضبط النفس والعمل على حل الخلافات عبر الحوار البناء، كما شددت على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود السعودية في هذا الصدد، مؤكدة التزام السودان بأمن واستقرار اليمن وحماية مصالح شعبه.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية لأمنها الوطني، مشيدة بالنهج المسؤول الذي تتبعه السعودية والإمارات لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طالبت امس الثلاثاء الإمارات في بيان رسمي بسحب جميع قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، معتبرة أن استمرار التواجد العسكري الإماراتي يشكل تهديدا للأمن الوطني السعودي واستقرار اليمن والمنطقة.

كما أكدت الرياض أن أي تهديد لأمنها الوطني يشكل خطا أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات سعودية للإمارات بمخالفة الاتفاقيات القائمة ضمن التحالف، عبر إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، ودفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

اليمن بين الغارات والإنقسامات.. إنسحاب أبوظبي وأزمة مجلس القيادة

اليمن بين الغارات والإنقسامات.. إنسحاب أبوظبي وأزمة مجلس القيادة

نسف جنوب اليمن يتزايد

نسف جنوب اليمن يتزايد

هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

هجوم إماراتي غير مسبوق على السعودية بعد استهداف السفن في المكلا

0% ...

آخرالاخبار

استهداف صيادين ونسف مباني.. ثلاثة شهداء في قطاع غزة

اليمن.. قوات المجلس الرئاسي تسيطر على محافظة حضرموت

السفارة الإيرانية في كراكاس تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي

رشيد والسوداني يثمنان إسناد الشهيد سليماني والدعم الإيراني للعراق

متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية

تقرير أمريكي: ماركو روبيو قد يقود فنزويلا بعد اختطاف مادورو

كوريا الشمالية: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا أخطر أشكال التعدي على السيادة

وسائل إعلام يونانية: إغلاق المجال الجوي اليوناني ووقف حركة المطارات بعد عطل في أنظمة الاتصالات

هجوم على مصنع في اسكتلندا احتجاجًا على دعم الاحتلال الإسرائيلي

أكثر من نصف مليون شخص شاركوا في ذكرى استشهاد الفريق سليماني