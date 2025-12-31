اتهامات بالإرهاب وتصعيد غير مسبوق.. السودان يهاجم الإمارات في ملف اليمن

ودعت الخرطوم جميع الأطراف في اليمن إلى ضبط النفس والعمل على حل الخلافات عبر الحوار البناء، كما شددت على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود السعودية في هذا الصدد، مؤكدة التزام السودان بأمن واستقرار اليمن وحماية مصالح شعبه.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية لأمنها الوطني، مشيدة بالنهج المسؤول الذي تتبعه السعودية والإمارات لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد طالبت امس الثلاثاء الإمارات في بيان رسمي بسحب جميع قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، معتبرة أن استمرار التواجد العسكري الإماراتي يشكل تهديدا للأمن الوطني السعودي واستقرار اليمن والمنطقة.

كما أكدت الرياض أن أي تهديد لأمنها الوطني يشكل خطا أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات سعودية للإمارات بمخالفة الاتفاقيات القائمة ضمن التحالف، عبر إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، ودفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة.