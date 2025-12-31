معلومات خاصة بـ"برس تي في": أن السرد المتكرر للأكاذيب من قبله ومن قبل وزير حربه، والذي أدى إلى تراجع الثقة به إلى أدنى مستوى ممكن لدى الرأي العام الأميركي والعالمي، جعل من الصعب تصديق أكاذيبه ذات الطابع “الغوبلزي”
معلومات خاصة بـ"برس تي في": من المتوقع أن يواصل ترامب، في سبيل صناعة إنجازات وهمية لإقناع الرأي العام، إنتاج عمليات “هوليوودية” أخرى مفبركة
معلومات خاصة بـ"برس تي في": العروض الدعائية لترامب الفاشل ووزير حربه الجاهل، اللذين يقومان بنسج الأكاذيب حول هذه العملية الفاشلة بأسلوب يشبه أفلام هوليوود، لم تلقَ قبولاً حتى لدى العديد من الجمهور الأميركي
معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد هذا الفشل الفاضح والثقيل، سارع ترامب شخصياً وبشكل متعجل ومضطرب إلى عقد عدة مؤتمرات صحفية في محاولة للتغطية على هذا الفشل وتصويره على أنه عملية إنقاذ لطيار
معلومات خاصة بـ"برس تي في": في هذه العملية الفاشلة، لم تتمكن القوات الخاصة الأمريكية حتى من تشغيل مروحيات “ليتل بيرد”، حيث تم تدمير بعضها على الأرض، وبعضها الآخر داخل الطائرة C130 الثانية
معلومات خاصة بـ"برس تي في": كما نفذت هذه المقاتلات قصفاً مكثفاً وعنيفاً لمعداتها الخاصة لمنع وقوعها في أيدي القوات المسلحة الإيرانية
معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد إجلاء قوات الكوماندوز الأمريكية ومغادرة طائرات الإنقاذ، قامت المقاتلات الأمريكية بإنشاء طوق ناري بقطر 5 كيلومترات لمنع اقتراب القوات الإيرانية من موقع هبوط طائرات C130 التي تُركت في المطار المهجور
معلومات خاصة بـ"برس تي في": من بين هذه الأدلة، وثائق تعريف تعود لأحد الضباط الأمريكيين تُركت في الموقع
معلومات خاصة بـ"برس تي في": وقد نُفذت عملية الإنقاذ هذه – نتيجة وقوع القوات المنفذة في كمين – بسرعة وعجلة شديدتين لدرجة أن بعض الجنود والضباط تركوا معداتهم في المنطقة من أجل النجاة بحياتهم والهروب من الخطر
معلومات خاصة بـ"برس تي في": قامت الولايات المتحدة بسرعة بإرسال عدة طائرات أصغر إلى المنطقة لإجلاء قواتها، وتمكنت بصعوبة من جمعهم وإخراجهم من المأزق

الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش
الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائر بشرية متزايدة في صفوفه خلال عام 2025، معلنًا مقتل 151 جنديًا في المعارك، معظمهم في قطاع غزة، إضافة إلى قتلى في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الاعتراف في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى تصاعد غير مسبوق في حالات الانتحار بين الجنود.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بتسجيل 21 حالة انتحار بين جنود الجيش خلال عام 2025، في ظل ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن استمرار عملياته العسكرية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانتحار بين الجنود، حيث سُجلت سبع حالات انتحار خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، تلتها 21 حالة خلال عام 2024.

وعزا الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق انتشار القوات، بما في ذلك قوات الاحتياط، إضافة إلى تعرض عدد كبير من الجنود لمواجهات قتالية مكثفة، لا سيما في قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال عام 2025 هجمات استهدفت نحو 20,900 هدف في عدة جبهات، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش
الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائر بشرية متزايدة في صفوفه خلال عام 2025، معلنًا مقتل 151 جنديًا في المعارك، معظمهم في قطاع غزة، إضافة إلى قتلى في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الاعتراف في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى تصاعد غير مسبوق في حالات الانتحار بين الجنود.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بتسجيل 21 حالة انتحار بين جنود الجيش خلال عام 2025، في ظل ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن استمرار عملياته العسكرية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانتحار بين الجنود، حيث سُجلت سبع حالات انتحار خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، تلتها 21 حالة خلال عام 2024.

وعزا الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق انتشار القوات، بما في ذلك قوات الاحتياط، إضافة إلى تعرض عدد كبير من الجنود لمواجهات قتالية مكثفة، لا سيما في قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال عام 2025 هجمات استهدفت نحو 20,900 هدف في عدة جبهات، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش
الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة
أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائر بشرية متزايدة في صفوفه خلال عام 2025، معلنًا مقتل 151 جنديًا في المعارك، معظمهم في قطاع غزة، إضافة إلى قتلى في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الاعتراف في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى تصاعد غير مسبوق في حالات الانتحار بين الجنود.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بتسجيل 21 حالة انتحار بين جنود الجيش خلال عام 2025، في ظل ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن استمرار عملياته العسكرية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانتحار بين الجنود، حيث سُجلت سبع حالات انتحار خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، تلتها 21 حالة خلال عام 2024.

وعزا الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق انتشار القوات، بما في ذلك قوات الاحتياط، إضافة إلى تعرض عدد كبير من الجنود لمواجهات قتالية مكثفة، لا سيما في قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال عام 2025 هجمات استهدفت نحو 20,900 هدف في عدة جبهات، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

معلومات خاصة بـ"برس تي في": أن السرد المتكرر للأكاذيب من قبله ومن قبل وزير حربه، والذي أدى إلى تراجع الثقة به إلى أدنى مستوى ممكن لدى الرأي العام الأميركي والعالمي، جعل من الصعب تصديق أكاذيبه ذات الطابع “الغوبلزي”

معلومات خاصة بـ"برس تي في": من المتوقع أن يواصل ترامب، في سبيل صناعة إنجازات وهمية لإقناع الرأي العام، إنتاج عمليات “هوليوودية” أخرى مفبركة

معلومات خاصة بـ"برس تي في": العروض الدعائية لترامب الفاشل ووزير حربه الجاهل، اللذين يقومان بنسج الأكاذيب حول هذه العملية الفاشلة بأسلوب يشبه أفلام هوليوود، لم تلقَ قبولاً حتى لدى العديد من الجمهور الأميركي

معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد هذا الفشل الفاضح والثقيل، سارع ترامب شخصياً وبشكل متعجل ومضطرب إلى عقد عدة مؤتمرات صحفية في محاولة للتغطية على هذا الفشل وتصويره على أنه عملية إنقاذ لطيار

معلومات خاصة بـ"برس تي في": في هذه العملية الفاشلة، لم تتمكن القوات الخاصة الأمريكية حتى من تشغيل مروحيات “ليتل بيرد”، حيث تم تدمير بعضها على الأرض، وبعضها الآخر داخل الطائرة C130 الثانية

معلومات خاصة بـ"برس تي في": كما نفذت هذه المقاتلات قصفاً مكثفاً وعنيفاً لمعداتها الخاصة لمنع وقوعها في أيدي القوات المسلحة الإيرانية

معلومات خاصة بـ"برس تي في": بعد إجلاء قوات الكوماندوز الأمريكية ومغادرة طائرات الإنقاذ، قامت المقاتلات الأمريكية بإنشاء طوق ناري بقطر 5 كيلومترات لمنع اقتراب القوات الإيرانية من موقع هبوط طائرات C130 التي تُركت في المطار المهجور

معلومات خاصة بـ"برس تي في": من بين هذه الأدلة، وثائق تعريف تعود لأحد الضباط الأمريكيين تُركت في الموقع

معلومات خاصة بـ"برس تي في": وقد نُفذت عملية الإنقاذ هذه – نتيجة وقوع القوات المنفذة في كمين – بسرعة وعجلة شديدتين لدرجة أن بعض الجنود والضباط تركوا معداتهم في المنطقة من أجل النجاة بحياتهم والهروب من الخطر

معلومات خاصة بـ"برس تي في": قامت الولايات المتحدة بسرعة بإرسال عدة طائرات أصغر إلى المنطقة لإجلاء قواتها، وتمكنت بصعوبة من جمعهم وإخراجهم من المأزق

