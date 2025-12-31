الاحتلال يقرّ بالخسائر.. قتلى في غزة والضفة وانتحارات متصاعدة

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بتسجيل 21 حالة انتحار بين جنود الجيش خلال عام 2025، في ظل ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن استمرار عملياته العسكرية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانتحار بين الجنود، حيث سُجلت سبع حالات انتحار خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، تلتها 21 حالة خلال عام 2024.

وعزا الجيش الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى اتساع نطاق انتشار القوات، بما في ذلك قوات الاحتياط، إضافة إلى تعرض عدد كبير من الجنود لمواجهات قتالية مكثفة، لا سيما في قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال عام 2025 هجمات استهدفت نحو 20,900 هدف في عدة جبهات، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.