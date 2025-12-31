عاجل:
العميد "أحمد وحيدي" يتولى منصب نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٠٨ بتوقيت غرينتش
العميد
تم تعيين العميد "أحمد وحيدي" نائباً للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، خلفاً للعميد "علي فدوي" بناءً على حكم صادر عن القائد العام للقوات المسلحة.

وأفادت وكالة تسنيم بأن تعيين العميد وحيدي في منصب نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية جاء بناءً على اقتراح "اللواء محمد باكبور" وبموجب حكم صادر عن القائد العام للقوات المسلحة.

ويضم السجل المهني للعميد وحيدي تولّيه قيادة فيلق القدس، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، إضافة إلى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ويخلف العمد وحيدي في هذا المنصب العميد علي فدوي.

وخلال مراسم التسليم والتسلّم، أشار اللواء محمد باكبور، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، إلى جهود العميد فدوي خلال فترة تولّيه منصب نائب القائد العام، قائلاً: «أتقدم بالشكر والتقدير لأخي العزيز العميد فدوي على الجهود الكبيرة التي بذلها. فقد كان في السابق إلى جانب اللواء سلامي وأنا، وقدم إسهامات مهمة في تنفيذ المهام الموكلة».

وأضاف: «إن حكم تعيين العميد وحيدي صدر عن سماحة القائد، ويتم اليوم في هذا الاجتماع تقديمه رسمياً نائباً للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية».

من جانبه، قال العميد وحيدي في كلمته خلال المراسم: «آمل أن أكون، بوصفي خادماً، في خدمة جميع الإخوة والأعزاء من عناصر الحرس، ولا سيما القائد العام المحترم، وأن أعمل إلى جانبه في تنفيذ المهام».

