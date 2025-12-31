عاجل:
محافظ حضرموت يعلن سيطرة القوات على معسكر اللواء 37 في الخشعة "أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة"
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمالي رام الله
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي: قواتنا تصدت لهجوم استهدف حضرموت
مجلس غرف طوارئ شمال دارفور: منطقة أمبرو تعيش أوضاعا مأساوية أدت لنزوح أكثر من 6500 أسرة قسريا
سلطات زابوروجيا: أكثر من 700 هجوم روسي على أراضي المقاطعة خلال الساعات الماضية
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
مصادر فلسطينية محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم
عضو "مجلس القيادة الرئاسي" اليمني عبدالله العليمي: إمكانات حقن الدماء وتخفيف التوتر متاحة ابتداءً بانسحابات حقيقية من حضرموت والمهرة
الدفاع المدني في #غزة: استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء احتراق خيمة في مركز إيواء وسط مدينة غزة
الخارجية الأمريكية تعليقاً على المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان: الأنشطة العسكرية الصينية والخطاب تجاه تايوان تزيدان التوترات في المنطقة

الجلد الإلكتروني العصبي يمنح الروبوتات شعور الألم!

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٣٠ بتوقيت غرينتش
الجلد الإلكتروني العصبي يمنح الروبوتات شعور الألم!
ابتكر علماء صينيون "جلدًا إلكترونيًا عصبيًا" يتيح للروبوتات القدرة على الشعور بالألم والاستجابة الفورية عند التعرض للإصابة.

وهذا الجلد المصمم بإبداع هندسي عالي ليس مجرد مستشعر عادي، بل هو نظام مستوحى بدقة من التعقيد المذهل للجلد البشري والنظام العصبي المرتبط به.

ويتمثل الهدف الأساسي في تمكين الروبوتات من استشعار اللمس بذكاء، واكتشاف الإصابات المادية التي قد تتعرض لها، والاستجابة الفورية والمناسبة للملامسات الضارة بحركات انعكاسية سريعة، تشبه إلى حد كبير منعكس الانسحاب لدى الإنسان عندما يلمس شيئا ساخنا أو حادا.

وتقوم الفلسفة وراء هذا الابتكار على سد فجوة حرجة في عالم الروبوتات. ففي جسم الإنسان، عندما تلامس اليد مثلا مصدر خطر، لا تنتقل الإشارة الحسية أولا إلى الدماغ لتحليلها واتخاذ القرار، بل تتجه بسرعة البرق عبر الأعصاب الحسية إلى النخاع الشوكي، الذي يصدر على الفور أمرا انعكاسيا بسحب العضو، كل ذلك في جزء من الثانية قبل حتى أن ندرك الشعور بالألم بشكل واعي. وهذه الآلية البيولوجية الذكية هي خط الدفاع الأول الذي يحمي الأنسجة من التلف الشديد.

ومن الناحية الهيكلية، يتألف هذا الجلد المتطور من أربع طبقات متكاملة:

1. الطبقة الخارجية: وهي طبقة واقية تشبه البشرة البشرية.

2. طبقة المستشعرات والدوائر العصبية: تتصرف مثل الشبكة العصبية الحسية تحت الجلد، تراقب باستمرار عوامل مثل شدة الضغط والتغير في البنية المادية.

3. نظام المراقبة الذاتية: حتى في حالة السكون، يرسل الجلد نبضات كهربائية دورية إلى وحدة المعالجة المركزية كإشارة على أنه يعمل بشكل سليم. إذا ما تعرض للقطع أو التمزق، يتوقف هذا التدفق النبضي، ما يسمح للروبوت ليس فقط باكتشاف الإصابة، بل وتحديد موقعها الدقيق على جسمه.

4. آلية الاستجابة الانعكاسية: عند اللمس، يولد الجلد إشارات كهربائية تتناسب مع قوة الضغط. وإذا كان الضغط طبيعيا، ترسل الإشارات للمعالجة المركزية. أما إذا تجاوز عتبة محددة مسبقا (تشير إلى ألم أو ضرر محتمل)، يتجاوز النظام المسار الطويل ويرسل إشارة عالية الجهد مباشرة إلى المحركات المسؤولة عن العضو المتأثر، ما يؤدي إلى استجابة انعكاسية فورية، مثل سحب الذراع للخلف.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الیابان ستطرح الروبوت الخيالي 'كورليو' للبيع عام 2035

الیابان ستطرح الروبوت الخيالي 'كورليو' للبيع عام 2035

0% ...

آخرالاخبار

محافظ حضرموت يعلن سيطرة القوات على معسكر اللواء 37 في الخشعة "أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة"

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمالي رام الله

جيش الاحتلال ينشر لواء متطرفا من 'الحريديم' جنوبي سوريا

تصعيد إسرائيلي إعلامي ضد إيران عقب لقاء نتنياهو وترامب!

خارجية إيران: تهديد أميركا بمهاجمة إيران انتهاك لمبادئ القانون الدولي

حل الازمة الاقتصادية أولى اولويات الحكومة لكن العدو يسعى لتحويلها لأزمة أمنية

شمخاني يرد على ترامب: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن البلاد

مستوطنون يعتدون على اهالي شمال اريحا ويقتحمون مسجدا في سلفيت

اليمن.. عدوان سعودي يستهدف مدنيين في المناطق الحدودية

المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي: قواتنا تصدت لهجوم استهدف حضرموت