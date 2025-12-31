صوماليلاند توافق على إسكان أهالي غزة واستضافة قاعدة إسرائيلية

وحذر الرئيس الصومالي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، من مساعٍ إسرائيلية لتوطين الفلسطينيين قسرًا في الصومال، مؤكدًا أن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى إقليم "أرض الصومال" يندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار بلاده والوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.

وقال شيخ محمود إن "أرض الصومال تطرح مسألة الانفصال منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولم تعترف بها أي دولة في العالم"، مشيرًا إلى أن الحكومة الصومالية كانت تعمل خلال السنوات الماضية على إعادة توحيد البلاد بالوسائل السلمية.

وأضاف: "بعد 34 عامًا، كان من غير المتوقع والغريب للغاية أن تقفز "إسرائيل" فجأة وتعترف بأرض الصومال"، معتبرًا أن القرار الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر ما حققه الصومال من تقدم سياسي وأمني خلال العامين الماضيين.

ونفى الرئيس الصومالي أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مرتبطًا باتفاقات تعاون بين الصومال وتركيا، ولا سيما في مجال الطاقة، مؤكدًا أن تل ابيب "لم تكن يومًا طرفًا فاعلًا أو صاحب علاقات مع الصومال".

وأوضح أن بلاده تمر بـ"مرحلة فريدة" بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار، محذرًا من أن الخطوة الإسرائيلية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع الداخلي في دولة فيدرالية تسعى لتثبيت الاستقرار.

وشدد شيخ محمود على أن "إسرائيل تصدر أزمتها في غزة وفلسطين إلى دول أخرى"، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما العالم العربي والدول الإفريقية، إلى تحمل مسؤولياته إزاء "التهديد الخطير" لأمن المنطقة.

وقال إن "جزءًا من الخطة الإسرائيلية يتمثل في إعادة توطين الفلسطينيين قسرًا في الصومال"، في وقت يتصاعد فيه الحديث داخل الكيان عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني تحت حصار مستمر منذ أكثر من 18 عامًا.

وأضاف أن كيان الاحتلال "يحاول الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر"، محذرًا من أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للصومال وللممرات المائية والتجارية الدولية.

وأكد الرئيس الصومالي أن "إسرائيل لا تأتي إلى الصومال بنوايا سلمية"، معتبرًا أن الاعتراف بـ"أرض الصومال" قد يُستخدم ذريعة لإقامة وجود عسكري إسرائيلي في البلاد.

وكشف عن "تقارير استخباراتية" تشير إلى وجود إسرائيلي سابق في الإقليم، موضحًا أن "ما كان يجري سرًا يُراد له الآن أن يصبح أمرًا رسميًا، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لدعم الصومال".

وفيما يتعلق بإعلان حركة "الشباب" المسلحة المتمردة نيتها استهداف أي وجود إسرائيلي في الصومال، قال شيخ محمود إن الحركة "منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة"، مؤكدًا أن الصومال يعاني منذ عقود من الإرهاب، سواء من "القاعدة" أو "داعش".

وأضاف أن الشعب الصومالي "يدرك جيدًا أن هذه الجماعات تدمر البلاد ولا تدافع عنها"، مشددًا على أن الإرهاب "ساهم في إضعاف الدولة وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية".

كما قال إن "مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار هما السبيل الوحيد لحماية الصومال من أي تهديدات خارجية".