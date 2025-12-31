حرس الثورة ينعي أبو عبيدة:صوت المقاومة مستمر حتى تحرير القدس

وأضاف حرس الثورة في بيان بمناسبة هذا الاستشهاد: "نشاطر الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم وعائلات الشهداء ألمهم، ونعبر عن فخرنا باستشهاد أبو عبيدة وزملائه الأربعة، الذين جسدوا صورة حقيقية للثبات والصمود في مواجهة الاحتلال الصهيوني."

وأكد البيان أن استشهاد هؤلاء الأبطال يظهر نجاعة المقاومة الفلسطينية وصمودها أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن "طريق الشهداء حي، وصوت المقاومة الإسلامية مستمر حتى تحرير القدس الشريف."

وأشار البيان إلى أن حرس الثورة يثمن دور المتحدثين عن المقاومة في فضح محاولات الدعاية الإسرائيلية لتشويه الحقائق، موضحًا أن هذه الشهادة دليل على انتصار المجاهدين الفلسطينيين وفشل الجيش الصهيوني في مواجهة المقاومة.

وأكد البيان على استمرار دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل الأرض المحتلة، مُجددًا التزامه بمسار الشهداء في الدفاع عن القدس ورفض الاحتلال الصهيوني.