الأركان العامة للقوات اليمنية تعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد ثلة من قادة القسام
الرئيس الإيراني: العدو يراهن على المشاكل الاقتصادية لإسقاط البلاد التي يدرك أنه لا يسيطر عليها بالقصف
وسائل إعلام عبرية: المصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمال الضفة
مسقط: وزير الخارجية العماني اجتمع مع نظيره السعودي في الرياض لمناقشة احتواء التصعيد في اليمن
أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: ترامب تعهد لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضد #حماس إذا لم تبدأ في نزع سلاحها
وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره السعودي في الرياض مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وزارة الخارجية الايرانية: الحل الوحيد يكمن في الحوار الشامل وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة أراضي اليمن.
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,269 شهـيدًا و171,232 مصابا
قيادة العمليات المشتركة العراقية: التحالف الدولي سينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل
النائب اللبناني فياض: اذا التزم العدو بالقرار 1701، سنکون جاهزون للبحث في النقاط العالقة التي تحتاجها الدولة لبسط سلطتها

حرس الثورة ينعي أبو عبيدة:صوت المقاومة مستمر حتى تحرير القدس

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش
أعرب حرس الثورة الاسلامية عن تعازيه الحارة باستشهاد المتحدث الرسمي لكتائب القسام أبو عبيدة، وعدد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وأضاف حرس الثورة في بيان بمناسبة هذا الاستشهاد: "نشاطر الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم وعائلات الشهداء ألمهم، ونعبر عن فخرنا باستشهاد أبو عبيدة وزملائه الأربعة، الذين جسدوا صورة حقيقية للثبات والصمود في مواجهة الاحتلال الصهيوني."

وأكد البيان أن استشهاد هؤلاء الأبطال يظهر نجاعة المقاومة الفلسطينية وصمودها أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن "طريق الشهداء حي، وصوت المقاومة الإسلامية مستمر حتى تحرير القدس الشريف."

وأشار البيان إلى أن حرس الثورة يثمن دور المتحدثين عن المقاومة في فضح محاولات الدعاية الإسرائيلية لتشويه الحقائق، موضحًا أن هذه الشهادة دليل على انتصار المجاهدين الفلسطينيين وفشل الجيش الصهيوني في مواجهة المقاومة.

وأكد البيان على استمرار دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل الأرض المحتلة، مُجددًا التزامه بمسار الشهداء في الدفاع عن القدس ورفض الاحتلال الصهيوني.

