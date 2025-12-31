عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

حزب الله اللبناني يرد على تصريحات النائبة بولا يعقوبيان

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
حزب الله اللبناني يرد على تصريحات النائبة بولا يعقوبيان
أصدر مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني بيانا مساء الأربعاء، رد من خلاله على تصريحات النائبة بولا يعقوبيان.

وعلق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان، في تصريح اليوم، على "التصريحات المشينة التي صدرت عن يعقوبيان، قائلا "إن ما صدر عن النائبة بولا يعقوبيان من إساءة مدانة ضد علماء الدين المسلمين، ووصفها من يتعاطى السياسة منهم بـ"الشيطان الأكبر"، هو اعتداء وقح وسافر على ديننا الحنيف، وعلى نبيِه الكريم وصحابته، وإهانة بالغة الخطورة لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يفترض أن تحكم خطاب المسؤولين، والتي يبدو أن هذه النائبة قد انحدرت بها إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ورموزه".

اضاف: "إن هذا الكلام المشين هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تصون الأديان وتمنع التعرض لها أو التحريض عليها، ويتعارض بشكل صارخ مع قيم العيش المشترك واحترام الأديان والرموز الدينية".

وختم: "وعليه، فإن هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو قيم، لا يمكن التعامل معه كرأي عابر، بل يستوجب وضع حد قانوني حاسم له وتستدعي تحرك الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية".

وكانت النائبة بولا يعقوبيان قد قالت خلال مقابلة تلفزيونية بأن اي عالم دين يتعاطى السياسة هو شيطان أكبر حسب زعمها.

المفتي قبلان: الإمام الخامنئي قيمة فكرية ومرجعية عالمية

وفي نفس السياق، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "طالعتنا النائب بولا يعقوبيان بموقف أقل ما يقال فيه إنه نار كراهية معجونة بأزمة فكر سياسي وثقافي وخلقي، لتنال من قامة مرجعية إسلامية عالمية تتصدى لطغيان عالمي يذبح الشعوب المستضعفة".

وأضاف المفتي قبلان، أن "الإمام الخامنئي ملاذ خلقي وفقهي وقيمة فكرية ومرجعية في هذا العالم، ولا يضر شمسه شتيمة نزعة النزق والمرق والضياع، مضافًا إلى ذلك أن هذا النوع من المواقف المعيبة التي أدلت بها السيدة يعقوبيان تهدم القيمة الحقوقية والخلُقية والشراكة الأهلية لأعمدة هذا الوطن وفسحة فكر هذا العالم".

وتابع قائلًا: "لا عار أكبر من حمل الفتنة المقيتة على أكتاف الناس لإحراق ما تبقى من سماحة هذا الوطن".

فنزويلا تعلن تضامنها مع إيران وتحذّر من تصريحات واشنطن التصعيدية

سفير الصين في موسكو: مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

رسالة عاجلة من إيران إلى الأمم المتحدة على خلفية التصريحات التدخلية الأخيرة لترامب

قاليباف: القوات الأمريكية في المنطقة هدف مشروع لإيران

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

