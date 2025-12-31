موسكو تفند نفي أوكرانيا: فيديو يظهر محاولة استهداف بوتين

ووسط تبادل القصف العسكري ميدانيا، قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده ستناقش مع واشنطن امكانية وجود قوات اميركية في اوكرانيا في اطار الضمانات الامنية، معربا عن استعداده للقاء نظيره الروسي بوتين.

