شاهد بالفيديو .. موسكو تفند نفي أوكرانيا: فيديو يظهر محاولة استهداف بوتين الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش تفنيدا للنفي الاوكراني، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمسيرة اسقطتها كان هدفها مقر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين. ووسط تبادل القصف العسكري ميدانيا، قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده ستناقش مع واشنطن امكانية وجود قوات اميركية في اوكرانيا في اطار الضمانات الامنية، معربا عن استعداده للقاء نظيره الروسي بوتين. المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ... كلمات دليلية وزارة الدفاع الروسية فلاديمر بوتين الازمة الروسية الاوكرانية استهداف مقر الرئيس الروسي