بكين تحذر واشنطن من مغبة تسليح تايوان: لعب بالنار!

جاء ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة مؤخرا عن مبيعات أسلحة لمنطقة تايوان الصينية، حيث أكدت تشانغ أن محاولات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان السعي لاستقلال تايوان بالاعتماد على الولايات المتحدة أو القوة، هي محكوم عليها بالفشل،وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

وشددت المتحدثة على معارضة الصين الحازمة لأي شكل من أشكال العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية، داعية واشنطن إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، ووقف تسليح منطقة تايوان الخطيرة والتعامل مع القضية بحكمة قصوى.