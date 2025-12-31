عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

بكين تحذر واشنطن من مغبة تسليح تايوان: لعب بالنار!

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش
بكين تحذر واشنطن من مغبة تسليح تايوان: لعب بالنار!
حذرت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشانغ هان، اليوم الأربعاء، من أن أي دولة أو قوة تلعب بالنار بشأن مسألة تايوان، ستدفع الثمن بالتأكيد.

جاء ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة مؤخرا عن مبيعات أسلحة لمنطقة تايوان الصينية، حيث أكدت تشانغ أن محاولات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان السعي لاستقلال تايوان بالاعتماد على الولايات المتحدة أو القوة، هي محكوم عليها بالفشل،وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

وشددت المتحدثة على معارضة الصين الحازمة لأي شكل من أشكال العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية، داعية واشنطن إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، ووقف تسليح منطقة تايوان الخطيرة والتعامل مع القضية بحكمة قصوى.

إقرأ أيضا.. هل تتحول تايوان إلى نقطة الانكسار الاستراتيجي لأمريكا أمام الصين؟

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الصين وتايوان.. هل بدأ العد العكسي؟

الصين وتايوان.. هل بدأ العد العكسي؟

شاهد.. صواريخ ومناورات صينية تحاكي حصار تايوان بتصعيد غير مسبوق!

شاهد.. صواريخ ومناورات صينية تحاكي حصار تايوان بتصعيد غير مسبوق!

الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا...والسبب؟

الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا...والسبب؟

هل تتحول تايوان إلى نقطة الانكسار الاستراتيجي لأمريكا أمام الصين؟

هل تتحول تايوان إلى نقطة الانكسار الاستراتيجي لأمريكا أمام الصين؟

0% ...

آخرالاخبار

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701