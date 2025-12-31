عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

بانوراما..

أسباب التأزم السعودي الإماراتي وآفاق مساره؟

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش
يتواصل التوتر بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن، مع انتهاء المهلة التي منحتها الرياض للامارات والقوى المدعومة منها للانسحاب من اليمن والمحافظات الشرقية.

وفي هذا السياق أفادت انباء محلية بشروع القوات الاماراتية في تفكيك الادارات والمعدات العسكرية التابعة لها في محافظتي حضرموت وجزيرة سقطرى، وذلك في اطار اعلانها الانسحاب من اليمن.

في المقابل أكد المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي تمسكه بالبقاء في مواقع سيطرته رافضا أي انسحاب. وبالتوازي، تحدثت مصادر ميدانية عن احتشاد قوات موالية للسعودية وبدء عمليات عسكرية ضد المجلس الانتقالي في وادي حضرموت.

سياسيًا، وصل وزير الخارجية العماني إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تهدف إلى مناقشة التصعيد المتسارع في اليمن ومحاولة احتوائه دبلوماسيًا حسب وزارة الخارجية العمانية.

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم