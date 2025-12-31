أمريكا والكيان الإسرائيلي يحددان مهلة لتفكيك سلاح حماس

الى ذلك اعلنت سلطات الاحتلال بان حظر الانشطة الانسانية في غزة سيطال سبع وثلاثين منظمة غير حكومية دولية، فيما حذرت الاونروا من الخطوة.

