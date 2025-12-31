أمريكا والكيان الإسرائيلي يحددان مهلة لتفكيك سلاح حماس الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش ذكرت مصادر عبرية ان امريكا والكيان الاسرائيلي حددا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح حركة حماس. وذكرت المصادر انه تم الاتفاق على ان تضع فرق مشتركة معايير واضحة لما يعنيه نزع سلاح حماس بشكل فعلي. الى ذلك اعلنت سلطات الاحتلال بان حظر الانشطة الانسانية في غزة سيطال سبع وثلاثين منظمة غير حكومية دولية، فيما حذرت الاونروا من الخطوة. المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ... كلمات دليلية غزة الكيان الاسرائيلي امريكا حركة حماس نزع سلاح حماس تفكيك سلاح حركة حماس