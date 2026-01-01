عاجل:
مطالبة بإدانة هذه الأعمال المتهورة ومحاسبة مرتكبيها..

بعثة ايران الاممية توجه رسالة لغروسي حول تهديدات أميركا الأخيرة

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
١١:٠٨ بتوقيت غرينتش
بعثة ايران الاممية توجه رسالة لغروسي حول تهديدات أميركا الأخيرة
أرسلت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تُحذر فيها من العواقب الوخيمة للتهديدات الأمريكية الأخيرة ضد برنامج إيران النووي السلمي.

وحذرت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، مساء الأربعاء، عبر نشر رسالة على شبكة إكس، من أن: "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها".

وأضافت الرسالة: "يجب إدانة هذه الأعمال المتهورة، ومحاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة".

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه السابق وتهديداته ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقب لقائه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تهديدات الرئيس الأمريكي بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى إدانة هذه التصريحات الاستفزازية بشكل واضح وحازم من الجميع.

اقرأ المزيد:

روسيا: امتلاك برنامج نووي سلمي حقٌّ لإيران

وأكد على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مصرحًا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد بحزم وبما يجعل العدو يندم على أي عدوان.

كما نقلت وزارة الخارجية الإيرانية، في مراسلات منفصلة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ​​اعتراض إيران الشديد على تصريحات الرئيس الأمريكي الاستفزازية وتهديداته غير القانونية.

