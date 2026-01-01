عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

من شأنه تهديد الأمن الإقليمي والدولي..

فنزويلا تصف استهداف مقر إقامة بوتين بـ'العمل الإرهابي'

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
فنزويلا تصف استهداف مقر إقامة بوتين بـ'العمل الإرهابي'
أدانت الحكومة الفنزويلية بشدة، الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصفت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها، الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بانه عمل إرهابي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وجاء في البيان: "تدين الحكومة الفنزويلية بشدة الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... يشكل هذا التصرف عملا إرهابيا ينتهك القانون الدولي بشكل علني ويهدد الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر".

وأعربت السلطات الفنزويلية عن تضامنها الكامل مع الحكومة الروسية، وطالبت بوقف فوري للهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتعرض توازن النظام الدولي للخطر.

اقرأ وتابع وشاهد المزيد:

موسكو تفند نفي أوكرانيا: فيديو يظهر محاولة استهداف بوتين

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في "الليلة من 28 إلى 29 ديسمبر شنت كييف هجوما إرهابيا بواسطة 91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود" شمال موسكو وتمكنت وسائط الدفاع الجوي من إحباط الهجوم.

المصدر: نوفوستي

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

موسكو تفند نفي أوكرانيا: فيديو يظهر محاولة استهداف بوتين

موسكو تفند نفي أوكرانيا: فيديو يظهر محاولة استهداف بوتين

رئيسا ايران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

رئيسا ايران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات

هذه ردة فعل ترامب بعد سماعه خبر إستهدف مقر بوتين

هذه ردة فعل ترامب بعد سماعه خبر إستهدف مقر بوتين

لافروف يعلن: أوكرانيا هاجمت بالمسيّرات مقر إقامة بوتين

لافروف يعلن: أوكرانيا هاجمت بالمسيّرات مقر إقامة بوتين

0% ...

آخرالاخبار

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف