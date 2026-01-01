اليمن صراع الإخوة الأعداء

إعتبرت السعودية أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني يعد خطاً أحمر.

السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة.

بيان الخارجية السعودية وصف الخطوات التي قامت بها الإمارات بأنها تعد بالغة الخطورة ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها التحالف في اليمن ولا تخدم جهوده في تحقيق الاستقرار.

أصدر رئيس ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي في اليمن" قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

خبراء: خطاب العليمي لم يكن معزولا عن التطورات الميدانية بل جاء بعد أقل من ساعة من بيان التحالف الذي أعلن استهداف أسلحة وصلت إلى ميناء المكلا.

السعودية تجنبت خلال الأسابيع الماضية أي تصادم مباشر مع الإمارات، مراهنة على الحل السياسي.

غير أن استمرار التصعيد من قبل الإمارات وحلفائها فرض انتقالا إلى مرحلة أكثر حزما.

الإمارات وعلى لسان عدد من إعلامييها هاجمت السعودية وسياسيتها في اليمن، ليأتي الرد السعودي بأن سياسة أبو ظبي هي من أوصلت الأمور إلى هذا المستوى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..