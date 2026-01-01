عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

باختصار

اليمن صراع الإخوة الأعداء

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
طلبت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات بالانسحاب الفوري من الأراضي اليمنية وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن.

إعتبرت السعودية أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني يعد خطاً أحمر.

السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة.

بيان الخارجية السعودية وصف الخطوات التي قامت بها الإمارات بأنها تعد بالغة الخطورة ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها التحالف في اليمن ولا تخدم جهوده في تحقيق الاستقرار.

أصدر رئيس ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي في اليمن" قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

خبراء: خطاب العليمي لم يكن معزولا عن التطورات الميدانية بل جاء بعد أقل من ساعة من بيان التحالف الذي أعلن استهداف أسلحة وصلت إلى ميناء المكلا.

السعودية تجنبت خلال الأسابيع الماضية أي تصادم مباشر مع الإمارات، مراهنة على الحل السياسي.

غير أن استمرار التصعيد من قبل الإمارات وحلفائها فرض انتقالا إلى مرحلة أكثر حزما.

الإمارات وعلى لسان عدد من إعلامييها هاجمت السعودية وسياسيتها في اليمن، ليأتي الرد السعودي بأن سياسة أبو ظبي هي من أوصلت الأمور إلى هذا المستوى.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

أسباب التأزم السعودي الإماراتي وآفاق مساره؟

أسباب التأزم السعودي الإماراتي وآفاق مساره؟

مهلة الرياض تنتهي.. وأبوظبي تناور جنوب اليمن

مهلة الرياض تنتهي.. وأبوظبي تناور جنوب اليمن

طهران تدعو لحوار شامل للحفاظ على وحدة اليمن وأمن المنطقة

طهران تدعو لحوار شامل للحفاظ على وحدة اليمن وأمن المنطقة

مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن

مباحثات أمريكية سعودية حول تطورات جنوب اليمن

آخرالاخبار

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم