"الانتقالي" يعلن إعادة التموضع في حضرموت دون الانسحاب

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش
أعلن الانتقالي الجنوبي إعادة تموضع قواته في محافظة حضرموت اليمنية، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه الانسحاب من مواقع سيطرته، في خطوة جاءت بالتزامن مع إشراك بعض وحدات القوات التابعة المجلس الرئاسي ضمن ترتيبات أمنية مشتركة.

وقال الناطق باسم "قوات الانتقالي" محمد النقيب، في بيان مصور على حسابه بمنصة إكس إن القوات المسلحة التابعة للمجلس ستواصل عملياتها في هذه المناطق، لكنها ستربطها بقوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية اليمنية والتحالف.

وجاء في البيان "بدأت اليوم عملية إشراك زملائنا الجنوبيين في قوات درع الوطن للاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق قواتنا المسلحة جنبا الى جنب مع إخوانهم من منتسبي كافة تشكيلات قواتنا المسلحة الجنوبية".

وأضاف "أعيد اليوم تموضع اللواء الأول درع وطن في منطقة ثمود وسيعقبه إعادة تموضع وحدات أخرى من قوات درع الوطن في منطقة رماة ومناطق أخرى في محافظتي حضرموت والمهرة وفقا لما تم الاتفاق عليه، وبما يضمن أن قواتنا المسلحة الجنوبية بكافة قطاعاتها قد أمّنت كافة أراضينا".

وفي وقت سابق أمس، جدد المجلس الانتقالي الجنوبي (التابع للامارات) رفضه قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي؛ مشددا على بقاء قواته في مواقعها، وجاهزيتها لمواجهة أي تهديد.

واستعاد مقاتلون قبليون الأربعاء، معسكرا كانت قوات تدعمها أبوظبي سيطرت عليها في وقت سابق من الشهر الجاري، في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف في اليمن بقيادة السعودية، أنه قصف جوا أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي.

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

