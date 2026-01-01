عاجل:
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70,386 منذ أكتوبر 2023
الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس
الطيران الحربي السعودي نفّذ غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في محور الغيضة بمحافظة المهرة
تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا مؤقتًا وواشنطن تصدر لائحة اتهامات بحق مادورو
اعلام يمني: "قوات درع الوطن" تبدأ تسلم الأسلحة الثقيلة من "قوات المجلس الانتقالي" في محافظة المهرة
عمليات نسف ضخمة نفذها الاحتلال شرق مدينة غزة
أونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو استهدفت سيارة على طريق عام تبنين-الجميجمة وصفد البطيخ جنوب لبنان
زوجة نائب رئيس ادارة ترامب نشرت خريطة غرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع تعليق بكلمة "قريباً"
ترامب لمجلة "أتلانتك": رئيسة فنزويلا المؤقتة ستواجه مصيرا أسوأ من مادورو إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية

معاريف: "إسرائيل" تكثف الاستعداد لهجوم على حزب الله

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
١٠:١٠ بتوقيت غرينتش
معاريف:
ادعت صحيفة معاريف العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يرفع استعداداته تحسبا لاحتمالية هجوم المقاومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإذن بالهجوم "إذا لزم الأمر".

وادعت الصحيفة ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن التحركات في لبنان لنزع سلاح حزب الله لا تفي بشروط وقف إطلاق النار. وأضافت أنه “في ضوء رصد محاولات حزب الله، لإعادة ترسيخ وجوده، كثّف الجيش الإسرائيلي استعداداته تحسبًا لاحتمالية القيام بعمل عسكري، ضد الحزب إذا لزم الأمر”.

وأردفت معاريف “كما تعتزم المؤسسة الأمنية عرض الخيارات المتاحة لإضعاف حزب الله، على رئيس الوزراء والمستوى السياسي، وتشدد أيضًا على ضرورة تنفيذ عملية عسكرية”.

وادعت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي “يرصد محاولات حزب الله، إعادة بناء قدراته خصوصًا في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني”.

وتابعت: “من بين الوسائل التي يسعى حزب الله، إلى بنائها وإعادة تأهيلها؛ منظومات الصواريخ الدقيقة، إضافة إلى منظومات هجومية أخرى”.

في سياق متصل، قالت القناة 15 العبرية الخاصة: “لم تكن قضية لبنان وحزب الله، سوى جزء صغير من اجتماع نتنياهو وترامب، في منتجع مارالاغو بفلوريدا، لكن يبدو أن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي متطابقان بشأن هذه القضية”.

وأضافت نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع: “منح ترامب، نتنياهو، الإذن بالتحرك ضد حزب الله”.

ولفت المصدر إلى أن ترامب أوضح لنتنياهو، أنه لن يمنعه “إذا لم ينجح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، ورأت إسرائيل أن ذلك ضروري”.

وخلال الاجتماع، أكد ترامب مجددًا موقفه القاضي بضرورة نزع سلاح “حزب الله” بالكامل، وفق المصدر ذاته.

وزير الخارجية الكوبي: سلوك الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولإعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام ولمبدأ سيادة الدول

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بإنتاج الكوكايين ويلمح إلى عملية عسكرية محتملة

الحكومة الكوبية تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال الاعتداء الأميركي على فنزويلا

ترامب: علينا أن نفعل شيئا بشأن المكسيك فالمكسيك يجب أن تضبط أمورها!

تنسيقية المقاومة العراقية: نرفض أيّ حديث عن سلاحنا قبل تحقيق السيادة الكاملة

استئناف المحادثات السورية -الإسرائيلية في باريس

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: قد يتحول انتصار الولايات المتحدة المؤقت في فنزويلا إلى كارثة بالنسبة لترامب

ترامب: من غير المرجح أن يكون هناك تدخل عسكري أميركي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها!

رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية

كولومبيا.. الرئيس غوستافو بيترو: أرفض بشدة هذا الموقف الإمبراطوري الذي يريد أن يعيد فنزويلا بعد نضال بوليفار إلى مستعمرة

