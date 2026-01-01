عاجل:
الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش
سويسرا: عشرات القتلى والجرحى في حريق بمركز للتزلج
أفادت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، بمقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 100 في حريق اندلع بمنتجع للتزلج جنوب البلاد.

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير للصحفيين «يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم».

ونشرت السلطات السويسرية، 10 طائرات هليكوبتر و40 سيارة إسعاف. فيما اعتبرت السلطات السويسرية، أن انفجار الحانة بمنتجع التزلج ناجم عن حريق وليس عن هجوم.

من جهتها، قالت الخارجية الإيطالية إن معلومات واردة من الشرطة السويسرية تشير إلى مقتل نحو 40 شخصاً في انفجار بحانة.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة السويسرية، الخميس، أن عدداً ‍من ‌الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون ⁠جراء انفجار وحريق ‍في حانة بمنتجع التزلج كرانس-مونتانا جنوب غرب البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية عن الشرطة قولها، ‍إن 10 على الأقل لقوا حتفهم في الحادث، بينما أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى احتمال ارتفاع العدد. وأحجم متحدث ‌باسم الشرطة عن تأكيد العدد ‍لكنه ذكر أن العديد من المصابين يتلقون العلاج من ​حروق.

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) ​في ‍حانة (لو).

وأوضحت الشرطة في ‌بيان أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل، وأن حظراً جوياً فُرض فوق ​المنتجع، مضيفة ‌أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً. وذكر متحدث باسم الشرطة أن ما يزيد على ‌100 شخص كانوا داخل الحانة وقت الانفجار.

