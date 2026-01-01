’تل ابيب’ بين صفقات السياسة ونيران الساحات المفتوحة

وناقش البرنامج هذه المواضيع مع ضيفه، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، لتقديم قراءة معمقة وشاملة للقضايا التي تناولها الإعلام العبري، مع تحليل انعكاسات هذه التطورات داخلياً وخارجياً.

وأكد الدكتور ملحم أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تندرج ضمن إطار التهويل الإعلامي والضغط السياسي، لكنها تحمل أبعادًا قانونية وخطيرة.

وأوضح ملحم أن مجرد التهديد باستخدام القوة، حتى دون تنفيذ فعلي، يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويشكل عدوانًا على دولة عضو في الأمم المتحدة، مشددًا على أن تطبيع هذه التهديدات إعلاميًا يُعد خطأ جسيمًا وقد يمهد لتصعيد عسكري مستقبلي.

وأشار إلى أن ما يجري الآن لا يمكن اعتباره أمراً عادياً في العلاقات الدولية، محذرًا من أن التجاهل أو قبول هذه التهديدات كأمر روتيني قد يؤدي إلى عملية عسكرية مشتركة ضد إيران، وهو ما سيكون خرقًا مباشرًا للقانون الدولي ويقوّض الاستقرار الإقليمي.

