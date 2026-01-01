’تل ابيب’ بين صفقات السياسة ونيران الساحات المفتوحة

عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠١:١٤ بتوقيت غرينتش
سلط برنامج "العين الإسرائيلية"، اليوم الخميس، الضوء على أبرز ما تناوله الإعلام العبري، مع التركيز على مخرجات اللقاء بين "ترامب" و"نتنياهو" في فلوريدا، وتداعيات الصراع بين السعودية والإمارات في جنوبي اليمن، فضلا عن مفاعيل الاعتراف الإسرائيلي بـ "أرض الصومال".

وناقش البرنامج هذه المواضيع مع ضيفه، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور غسان ملحم، لتقديم قراءة معمقة وشاملة للقضايا التي تناولها الإعلام العبري، مع تحليل انعكاسات هذه التطورات داخلياً وخارجياً.

وأكد الدكتور ملحم أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تندرج ضمن إطار التهويل الإعلامي والضغط السياسي، لكنها تحمل أبعادًا قانونية وخطيرة.

وأوضح ملحم أن مجرد التهديد باستخدام القوة، حتى دون تنفيذ فعلي، يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويشكل عدوانًا على دولة عضو في الأمم المتحدة، مشددًا على أن تطبيع هذه التهديدات إعلاميًا يُعد خطأ جسيمًا وقد يمهد لتصعيد عسكري مستقبلي.

وأشار إلى أن ما يجري الآن لا يمكن اعتباره أمراً عادياً في العلاقات الدولية، محذرًا من أن التجاهل أو قبول هذه التهديدات كأمر روتيني قد يؤدي إلى عملية عسكرية مشتركة ضد إيران، وهو ما سيكون خرقًا مباشرًا للقانون الدولي ويقوّض الاستقرار الإقليمي.

للمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة الفيديو المرفق...

أسرار الكيان على الطاولة: من ’ترامب’ إلى أرض الصومال

عراقجي: تهديدات ترامب ضد إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

مهلة الرياض تنتهي.. وأبوظبي تناور جنوب اليمن

معاريف تكشف الوجهة التالية بعد الاعتراف بإقليم

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

غوستافو بيترو: عقيدة ترامب ابتنيت على مبدأ استعمار أمريكا اللاتينية

باريس تستضيف إجتماع"تحالف الراغبين"لدعم كييف

كاميرا العالم توثّق الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب صيدا

إصابات بصفوف الطلبة.. جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله!

طهران: التهديدات والتدخلات ستواجه برد حاسم