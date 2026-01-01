عاجل:
بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

استطلاعات 2025: الأزمة الاقتصادية تهز شعبية ترامب

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش
استطلاعات 2025: الأزمة الاقتصادية تهز شعبية ترامب
أظهر استطلاع أجرته مجلة "الإيكونوميست/يوغوف" لعام 2025 عن تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بثلاث نقاط مقارنة بالفترة نفسها من ولايته الأولى، وبسبع نقاط أقل من شعبية سلفه جو بايدن في المرحلة ذاتها، في ظل تزايد القلق الشعبي حيال الوضع الاقتصادي.

وأُجري الاستطلاع بين 26 و29 ديسمبر/كانون الأول على عينة من 1550 بالغًا أميركيًا، حيث قال 51% من المشاركين إنهم يعتقدون أن الاقتصاد يسير نحو الأسوأ، وهو ما انعكس مباشرة على تقييمهم لأداء ترامب.

ويأتي هذا التراجع في وقت أطلق فيه الرئيس الأميركي، خلال الشهر الجاري، ما سمّاه "جولة القدرة على تحمل التكاليف" في محاولة لاحتواء مخاوف غلاء المعيشة، وذلك عقب خسائر تكبّدها الجمهوريون في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فسّرها مراقبون على أنها مؤشر عدم رضا عن أداء الإدارة الاقتصادي.

وحتى الآن، أثارت قرارات الزعيم الجمهوري عدة خلافات داخل قاعدته الانتخابية، ورغم إعلانه في سبتمبر/أيلول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإقرار تشريعات بارزة تتعلق بالضرائب وتشديد الرقابة على الحدود، واصلت شعبية ترامب تراجعها منذ بداية ولايته.

على الرغم من تباين نتائج الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات أخرى، فإن معظمها أظهر مستوى متدنّيًا من الرضا عن أداء الرئيس.

ففي استطلاع AP-NORC، استقرت نسبة التأييد عند 36%، فيما تراجع تقييم أدائه الاقتصادي إلى 31%، وهو أدنى مستوى يسجله خلال ولايتيه.

كما أظهر استطلاع NPR/PBS/Marist تراجع نسبة التأييد إلى 39% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، مقابل ارتفاع عدم التأييد إلى 56%، في وقت أشار فيه الاستطلاع إلى تقدّم الديمقراطيين في نوايا التصويت قبل انتخابات منتصف الولاية المقبلة.

وفي استطلاع "رويترز/إبسوس"، انخفضت نسبة التأييد إلى 38%، وهو أدنى مستوى لترامب خلال ولايته الثانية، فيما قال 20% فقط من المشاركين إنهم يوافقون على طريقة تعامله مع ملف جيفري إبستين.

كما سجّل ترامب أدنى مستوى له في استطلاعات Morning Consult بنسبة تأييد بلغت 44% مقابل 54% عدم تأييد، بينما أظهر استطلاع لشبكة أمريكية رسمية تراجع التأييد إلى 37%، وارتفاع عدم التأييد إلى 63%.

مسؤول سوري يؤكد ضرورة خروج قوات كيان الاحتلال من أراضي سوريا

صنعاء: أي تواجد إسرائيلي في إقليم صومالي لاند هدف عسكري لقواتنا

سوريا...تجدد الاشتباكات في حلب وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

4 شهداء في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب لبنان

بيان عربي شديد اللهجة بعد زيارة وزير إسرائيلي لـ"صومالي لاند"

آية الله خامنئي: قوة الشعب هي التي دفعت العدو للمطالبة بوقف الحرب

كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

ترامب يفتح باب التسريع في معدلات إنتاج الأسلحة على مصراعيه

بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب