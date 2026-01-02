عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

ألمانيا.. اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة ليلة رأس السنة

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش
ألمانيا.. اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة ليلة رأس السنة
شهدت العاصمة الألمانية برلين ليلة رأس السنة، اشتباكات وأعمال عنف أسفرت عن اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة 35 من عناصر إنفاذ القانون، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الشرطة.

وأوضح التقرير أن اثنين من رجال الشرطة استدعت إصابتهما النقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن 22 شرطيا من أصل 35 أصيبوا جراء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.

وأضاف أن نحو 3200 شرطي إضافي تم نشرهم لضمان الأمن في العاصمة، إلى جانب الاستعانة بتعزيزات أمنية من ولايات ألمانية أخرى.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت نحو 800 تحقيق أولي، أغلبها يتعلق بمخالفات قوانين الأسلحة والمتفجرات، والمقاومة أثناء الاعتقال، والحرائق المتعمدة، والإيذاء الجسدي، والإخلال بالنظام العام، والاعتداء على رجال الأمن المكلفين بإنفاذ القانون. كما تم وضع 14 شخصا قيد الاحتجاز الوقائي لمنع ارتكاب المزيد من المخالفات.

وشهدت ليلة رأس السنة، حوادث عنيفة، حيث تعرض رجال الشرطة للرشق بالقوارير والألعاب النارية، لا سيما خلال مظاهرة لليسار الراديكالي تحت شعار "رأس السنة في السجن" في حي موابيت، حيث أقدم نحو 500 شخص على إثارة الشغب في الشوارع، وقالت الشرطة إن الهجمات بالألعاب النارية كانت واسعة النطاق لدرجة أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إخماد الحرائق إلا باستخدام خراطيم المياه، إلى جانب تدخل الشرطة بقوة، بما في ذلك اعتقالات مستهدفة واستخدام القوة، للسيطرة على الوضع.

كما قام نحو 150 شخصا في حي كرويتسبيرغ برشق الشرطة بالقوارير والألعاب النارية بعد منتصف الليل، وفي حوالي الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي (02:20 بتوقيت موسكو) تعرضت سيارة شرطة في منطقة ميتّيه للرشق بالحجارة والألعاب النارية.

وأسفرت أعمال الشغب عن اندلاع 47 حريقا في مركبات مختلفة، بينها 4 دراجات نارية، وتمت السيطرة عليها من قبل فرق الإطفاء.

ووفق تقرير الشرطة، سجلت برلين بين الساعة 18:00 و06:00 صباح اليوم التالي ما مجموعه 2340 حادثة استدعت تدخل الشرطة، مقارنة بـ2168 حادثة في ليلة رأس السنة الماضية.

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701

الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً