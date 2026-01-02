ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

ودافع ترامب (79 عاما) في مقابلة مع صحيفة أمريكية نُشرت، اليوم الخميس، عن صحته، وتراجع عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، قائلاً إنه كان فحصا بالأشعة المقطعية.

وقال ترامب: "صحتي ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.

وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرّر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.

إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد نحو سنة من الحكم في ولايته الثانية.

وكثيرا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.

في بعض الأحيان، بدا واضحا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي الصحة في نوفمبر.

ولطالما وصف ترامب سلفه الديمقراطي جو بايدن بـ"النعسان". يذكر أن بايدن غادر منصبه قبل عام عن عمر يناهز 82 عاما ليكون بذلك أكبر رئيس أمريكي في التاريخ. لكن يتوقّع أن يتجاوز ترامب هذه السنّ خلال ولايته الحالية.

وقلما يمارس ترامب الرياضة باستثناء جولاته في ملاعب الغولف الخاصة به. ولسنوات، لم يُخفِ حبه للوجبات السريعة الغنية بالدهون والصوديوم.