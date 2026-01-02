عاجل:
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس
اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701
الإعلان الدستوري الصادر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي": حدود الدولة هي الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً
الهجمات على قوات حفظ السلام 'يونيفيل' أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701
جنود حفظ السلام 'يونيفيل' يرجحون استهدافهم من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق
قوات حفظ السلام 'يونيفيل' تتعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة أثناء قيامها بدورية قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق 'أفيف كوخافي' يدعو لإنشاء لجنة تحقيق رسمية بهجوم 7 أكتوبر
اندلاع مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل، والاحتلال يطلق قنابل الغاز
عراقجي: قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد وتعرف تماماً أين توجه سهامها في حال أي انتهاك للسيادة الإيرانية
الرئيس نيكولاس مادورو: نمو اقتصادنا رغم الحصار والحظر الإمبريالي يؤكد أننا في أفضل الظروف لمواجهة التحديات الجديدة

ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سبب ظهور كدمات على يده يعود إلى تناوله الأسبيرين، ونفى أن يكون استسلم للنوم أثناء حضوره اجتماعات عامة.

ودافع ترامب (79 عاما) في مقابلة مع صحيفة أمريكية نُشرت، اليوم الخميس، عن صحته، وتراجع عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، قائلاً إنه كان فحصا بالأشعة المقطعية.

وقال ترامب: "صحتي ممتازة"، مبديا استياءه من تسليط الضوء على حالته الصحية.

وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرّر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.

إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد نحو سنة من الحكم في ولايته الثانية.

وكثيرا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.

في بعض الأحيان، بدا واضحا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي الصحة في نوفمبر.

ولطالما وصف ترامب سلفه الديمقراطي جو بايدن بـ"النعسان". يذكر أن بايدن غادر منصبه قبل عام عن عمر يناهز 82 عاما ليكون بذلك أكبر رئيس أمريكي في التاريخ. لكن يتوقّع أن يتجاوز ترامب هذه السنّ خلال ولايته الحالية.

وقلما يمارس ترامب الرياضة باستثناء جولاته في ملاعب الغولف الخاصة به. ولسنوات، لم يُخفِ حبه للوجبات السريعة الغنية بالدهون والصوديوم.

الخارجية الإيرانية تدين بشدة تدخل ترامب بالشأن الداخلي

عراقجي: الشعب الإيراني العظيم يرفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونه الداخلية

متحدث الشرطة: الاحتجاجات الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدني.. ممنوع التجاوزات أو زعزعة الأمن

النائب العام الايراني يرد على مواقف ترامب التدخلية

"اليونيفيل" تعلن عن تعرض جنودها لإطلاق 115 طلقة من أسلحة خفيفة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين: لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في المساعدة في نزع سلاح حماس

قائد الشرطة في إيران: سنقضي على مظاهر الفوضى والشغب

المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن مرحلة انتقالية لسنتين يعقبها تقرير المصير

اليمن..معارك واسعة في حضرموت والصراع يمتد للبحر العربي

اليونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تمثل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701