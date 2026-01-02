عبد السلام: انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يثبت فشل الرهان على العدوان

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، في منشور على منصة "إكس"، أن "استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية لا مبرر له، ويمثل عقاباً جماعياً خلّف آثاراً إنسانية واسعة ويعرقل أي جهود إنسانية أو سياسية لمعالجة الوضع في البلاد".

وأوضح عبد السلام أن "العام الميلادي الجديد لمن يعقل ويدرك يتيح فرصة حقيقية لمعالجة مختلف الملفات الناتجة عن العدوان السعودي الأميركي والحصار ".

ولفت عبد السلام إلى أن "انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يُعد متغيراً بارزاً مع نهاية العام الماضي"، و"يثبت فشل الرهان على استمرار العدوان والحصار وأنه لن يكون هناك إلا المزيد من الخسائر ".

وأشار عبد السلام إلى أن الشعب اليمني، رغم انخراطه في معركة إسناد غزة، لم يغفل قضاياه الداخلية وما له من استحقاقات نتيجة العدوان السعودي.

ورأى عبد السلام أنّه "بعد عام حافل بالتحديات والتضحيات فإن هناك ثمة تحديات وفرصاً أخرى يجدر بالأمة أن تواجهها خصوصاً محور فلسطين الذي يصارع كيان العدو الإسرائيلي وينازله في أكثر من جبهة"، مؤكداً أن "أي ضعف أمام إسرائيل والولايات المتحدة يمثل خسارة مؤكدة".

وأعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عاماً للخير والنصر للشعبين اليمني والفلسطيني وعموم الأمة الإسلامية.