بزشكيان: نسعى لتحقيق العدالة رغم الصعوبات القائمة ويجب أن نتحاور مع الناس وواجبنا هو حل مشكلاتهم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني و"قسد" بترسيخ وجوده أو التجذّر في المنطقة
المدعي العام الفنزويلي: أسوأ ما حصل هو اختطاف الرئيس وكسر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين جنوبي لبنان
سقوط مُسيّرة إسرائيلية وسط بلدة العديسة، جنوب لبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير خارجية مصر أكدا على ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف حرب غزة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد يعلن أنه سيزور الکیان الإسرائيلي وسيتم افتتاح سفارة في "إسرائيل"
جيش الإحتلال یزعم: استهدفنا عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
الخارجية الصومالية: ندين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال ونعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد وتدخلا غير مقبول

عبد السلام: انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يثبت فشل الرهان على العدوان

الخميس ٠١ يناير ٢٠٢٦
٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش
عبد السلام: انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يثبت فشل الرهان على العدوان
رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، يقول إن انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يُعد متغيراً بارزاً مع نهاية العام الماضي.

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، في منشور على منصة "إكس"، أن "استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية لا مبرر له، ويمثل عقاباً جماعياً خلّف آثاراً إنسانية واسعة ويعرقل أي جهود إنسانية أو سياسية لمعالجة الوضع في البلاد".

وأوضح عبد السلام أن "العام الميلادي الجديد لمن يعقل ويدرك يتيح فرصة حقيقية لمعالجة مختلف الملفات الناتجة عن العدوان السعودي الأميركي والحصار ".

ولفت عبد السلام إلى أن "انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يُعد متغيراً بارزاً مع نهاية العام الماضي"، و"يثبت فشل الرهان على استمرار العدوان والحصار وأنه لن يكون هناك إلا المزيد من الخسائر ".

وأشار عبد السلام إلى أن الشعب اليمني، رغم انخراطه في معركة إسناد غزة، لم يغفل قضاياه الداخلية وما له من استحقاقات نتيجة العدوان السعودي.

ورأى عبد السلام أنّه "بعد عام حافل بالتحديات والتضحيات فإن هناك ثمة تحديات وفرصاً أخرى يجدر بالأمة أن تواجهها خصوصاً محور فلسطين الذي يصارع كيان العدو الإسرائيلي وينازله في أكثر من جبهة"، مؤكداً أن "أي ضعف أمام إسرائيل والولايات المتحدة يمثل خسارة مؤكدة".

وأعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عاماً للخير والنصر للشعبين اليمني والفلسطيني وعموم الأمة الإسلامية.

